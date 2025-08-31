Начало и расцвет карьеры Андрея Медведева совпал с первыми годами независимости Украины. Благодаря успехам звездного теннисиста о нашем молодом государстве узнали во всем мире. 24 Канал вспомнил самые большие достижения Медведева на теннисном корте и чем сейчас занимается легендарный спортсмен.

Безумный старт карьеры Медведева

Андрей Медведев родился 31 августа 1974 года в Киеве. Парень начал заниматься теннисом в 10-летнем возрасте. Этому способствовала его мама – Светлана, которая тренировала также его сестру Наталью.

Первым постоянным тренером Андрея стал его отчим – Юрий Черепанов. В конце 1990 года юный Медведев громко заявил о себе, выиграв престижный юниорский турнир Orange Bowl в США. В следующем году киевлянин выиграл Открытый чемпионат Франции среди юношей. А в сентябре 1991 года дебютировал во взрослом туре ATP, дойдя до полуфинала турнира в Женеве. В первом круге 17-летний Андрей сенсационно выбил из турнира 30-ю ракетку мира и действующего олимпийского чемпиона Марка Россе.

О таком начале карьеры можно было только мечтать. Но на этом украинец не остановился. В 1992 году Андрей выиграл свой первый турнир ATP. В этом сезоне Медведев добавил в свой актив еще два трофея, завершив год на 24-й строчке рейтинга.

Юный Андрей Медведев / фото Getty Images

Драматический финал Ролан Гаррос

Во время профессиональной карьеры, которая длилась с 1991 по 2001 год, Андрей Медведев выиграл 11 титулов в одиночном разряде. В рейтинге ATP украинец занимал четвертую позицию (май 1994).

В активе Медведева четыре победы на турнирах серии Мастерс: Monte-Carlo Open (1994), трижды Открытый чемпионат Германии (1994, 1995, 1997).

Что такое турнир серии Мастерс?

Тур ATP Мастер состоит из девяти турниров и считается вторым по престижности после турниров Грэндслем. До 2009 года Открытый чемпионат Германии входил в серию Мастерс.

Андрей Медведев во время карьеры побеждал легенд мирового тенниса: Ивана Лендла, Стефана Эдберга, Пита Сампраса, Андре Агасси, Роджера Федерера, Майкла Чанга и других.

1999 год стал лебединой песней в карьере Медведева. Этот сезон Андрей начал со 100-го места в рейтинге. В розыгрыше Ролан Гаррос украинец сенсационно дошел до финала, выбив из турнира Пита Сампраса и Густаво Куэртена – теннисистов из топ-10.

В финале против Андре Агасси Медведев уверенно вел в счете после двух сетов – 6:1, 6:2. Однако американец сумел переломить ход матча, вырвав победу по итогу пяти партий. Участие в финале Открытого чемпионата Франции до сих пор остается недосягаемым для украинских теннисистов.

Андрей Медведев и Андре Агасси после финала Ролан Гаррос / фото Getty Images

Интересно, что Медведев поддерживает товарищеские отношения с Агасси. Во время недавней встречи Андрей поблагодарил американца за поддержку Украины в войне с Россией.

За свою спортивную карьеру Медведев заработал 6,7 миллиона долларов призовых.

Чем занимался Медведев после завершения карьеры?

В возрасте 27 лет Андрей Медведев завершил профессиональную карьеру. Это довольно ранний возраст, ведь многие теннисисты выступают до 35 лет и больше. На решение украинца повлияли травмы, которые накопились за карьеру, психологическая усталость и потеря мотивации.

В 2004 году Андрея Медведева избрали президентом Федерации тенниса Украины. На этой должности он пробыл два года, а с 2006 стал почетным президентом организации. В период с 2018 по 2023 год Андрей был капитаном сборной Украины по теннису.

Медведев 5 лет был капитаном сборной Украины / фото сайта Большой теннис Украины

В СМИ сообщалось, что Медведев занимался бизнесом и имел несколько компаний. Сейчас легендарный спортсмен руководит теннисной школой Marina Tennis Club (также известной как "Теннисная Академия Медведева"). Этот клуб находится в селе Погребы Киевской области. Экс-четвертая ракетка мира лично проводит тренировки для детей и взрослых. В клубе занимаются как начинающие, так и профессионалы.

В начале полномасштабной войны Андрей Медведев остался в родном городе. Совместное фото с ним тогда опубликовал Сергей Стаховский.

Андрей Медведев и Сергей Стаховский / фото из инстаграмма экс-теннисиста

Личная жизнь Медведева

Андрей Медведев не ведет публичную жизнь. Любимым хобби экс-теннисиста остается рыбалка. Своими трофеями Медведев делится с подписчиками в инстаграме.

Андрей Медведев увлекается рыбалкой / фото из инстаграмма экс-теннисиста

Из личной жизни звездного спортсмена известно, что он женат и воспитывает двоих детей – сына и дочь.

Его сестра Наталья Медведева тоже была профессиональной теннисисткой и входила в топ-25 рейтинга WTA. Однако это уже другая история.

