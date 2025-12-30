Народився у Росії та знайшов віру в Єгову: таємниці життя легенди Динамо Андрія Несмачного

У київському Динамо завжди були талановиті та яскраві гравці. Дехто з них, окрім футболу, любив погуляти на вечірках у нічних клубах й одним з них був Андрій Несмачний.

Однак в один момент Несмачний повністю змінився і став свідком Єгови. Що відомо про одного з найкращих футболістів в історії Динамо та збірної України – розповідає 24 канал.

Читайте також "Вважали найгіршим та всі сміялися": у мережі знайшли перше інтервʼю 10-річного Шовковського

Що відомо про кар'єру Несмачного?

Як йдеться у статті на Вікіпедії, Несмачний народився 28 лютого 1979 року у Брянську (Росія). Однак у два роки він разом з батьками перебрався до Криму, де почав займатися футболом у Сімферопольському училищі Олімпійського резерву.

Згодом футболіст перебрався у Київ, де розпочав кар'єру в Динамо. Натомість батьки футболіста оселилися у Криму. В інтерв'ю сайту Динамо захисник розповідав про те, чому рідні не захотіли разом з ним переїжджати з півострова до столиці.

Вже не раз пропонував переїхати до Києва, але про це і слухати не хочуть. Кажуть, що столичне життя – не для них. У Криму мають власний будинок. Мама любить поратися на городі. Каже: "Виходжу у двір – серце радіє: спіють персики, вишні, черешні, абрикоси. Навколо тихо, спокійно". До того ж, там у них багато друзів, знайомих,

– розповідав у 2003 році Несмачний.

У 16 років Андрія запросили у Динамо, де спочатку футболіст грав переважно у резервних командах столичного клубу. В основному складі "біло-синіх" він дебютував 18 червня 1998 року в матчі проти донецького Металурга у чемпіонаті України.



Несмачний у Динамо / Фото київського клубу

Несмачного вважали одним з найсильніших лівих захисників в історії українського футболу. Він був беззаперечним гравцем основного складу у збірній України.

Цікаво, що футболіст міг перейти в англійський Блекберн, але його трансфер на "Туманний Альбіон" зірвався. В інтерв'ю "Бомбардиру" він розповів, що "ріверсайдці" хотіли заплатити 2,5 мільйона євро, тоді як президент Динамо Ігор Суркіс хотів отримати 4 мільйони євро.

Що Несмачний виграв з Динамо? У складі київського клубу футболіст став семиразовим чемпіоном України та п'ятиразовим володарем національного Кубка. Також він вигравав Суперкубок країни.

У 2009 році він покинув збірну України, наголосивши, що хоче більше часу присвячувати сім'ї, а також зосередитися на грі за Динамо. У 2011 році захисник завершив кар'єру футболіста.

Цікаво, що після завершення кар'єри в Динамо Несмачному пропонували працювати у структурі київського клубу, але він відмовився. Про це ексзахисник розповів в інтерв'ю "Бомбардиру".

Честь і повага легендам і людям, які робили славу Динамо, але бути футболістом і функціонером – різні речі. Просто сидіти, коли від мене нічого не буде залежати – не люблю я бути на побігеньках. Хочеться щось внести своє, а для цього потрібні знання. Я готовий вчитися і зробити щось корисне для команди, а просто відбувати номер, отримувати зарплату і просиджувати місце в офісі – це не для мене,

– пояснював ексфутболіст.

Як Несмачний став свідком Єгови?

Олександр Алієв, колишній партнер Несмачного по Динамо, на шоу ютуб-каналу Футбольний диван розповів про те, як свого часу кардинально змінився його одноклубник.

Ексфутболіст розповів, що динамівці завжди гучно відпочивали та гуляли, у тому числі був і Несмачний, який не пропускав жодної вечірки. Проте в один момент захисник киян повністю змінився.

Андрій Несмачний / Фото з відкритих джерел

Зі слів Алієва, Несмачний став свідком Єгови, про що партнери по команді дізналися під час його дня народження.

Якось була ситуація: ми прийшли з Мілевським. Перед тренуванням роздягаємось, я підходжу й кажу: "Андрюха, з днем народження". Він так на мене подивився... Тьома теж: "З днем народження". А він каже: "Та звичайний день, що... У мене ніякого дня народження немає". Ми спочатку не зрозуміли. Раніше він завжди святкував, їздили десь, відзначали… А він: "Та це звичайний день і все,

– розповів Алієв.

Також ведучі програми пригадали, що Несмачний відхрестився від своїх досягнень у футболі. Ба більше, він говорив про те, що футбол, гроші та слава були спокусою сатани, але Єгова відкрив йому очі.

До слова. Свідки Єгови не святкують загальноприйнятих свят, таких як Різдво, Великдень (окрім Спомину смерті Ісуса), Новий рік, дні народження та інші, оскільки вважають їх язичницькими або такими, що не ґрунтуються на Біблії.

Пізніше в інтерв'ю "Бомбардиру" він розповів про те, що його слова були вирвані з контексту.

Я не шкодую, що грав у футбол. Ці слова були вирвані з контексту. У людини з певного часу змінюється світогляд, точка зору на деякі питання. Коли сталося те інтерв'ю, люди відразу почали говорити, ось, Суркіса обізвав сатаною. Було багато трактувань. Людям потрібна сенсація. Я не фанатик, не аскет. Я нормальна людина,

– розповідав Несмачний.

Відзначимо, що Артем Мілевський також на одному зі стрімів на своєму ютуб-каналі "Міля" пригадував те, що лівий захисник став свідком Єгови.

"У нього шкірянка була крута, а їздив на "цешці" (Mercedes-Benz C-Class – 24 канал) і це було тоді надзвичайно. Він так виступав серйозно. І в один день це все змінилося і Несмачний, коли прийшов Юрій Павлович Сьомін, пішов у свідки Єгови. Є така секта, у якій люди не відмічають свята, не випивають.В один прекрасний момент він помінявся. Всі не розуміли, що з Андрюхою", – поділився Мілевський.

Яке хобі у Несмачного?

Ексдинамівець в інтерв'ю сайту Динамо розповідав про свої хобі. Він зізнався, що у дитинстві колекціонував різноманітні значки та обгортки, а також полюбляє сидіти біля озера або річки з вудочкою.

"У дитинстві колекціонував значки, обгортки з-під "Хубель-гума" і "Бомбі-бома". Зараз щось конкретне назвати важко. Люблю посидіти з вудкою біля річки чи озера, хоча я не є запеклим рибалкою. Подобається грати в більярд. А найбільше хобі – це спілкування з друзями, – поділився Несмачний.

Що Несмачний говорив про анексію Криму?

Ексфутболіст Динамо зробив неоднозначну заяву про анексію Криму, розповідаючи про те, як почуваються його рідні на окупованому півострові.

Нормально, спокійно. Головне, що немає війни, не має того, що відбувається на Донбасі. Це головне. Нехай буде так, а ніж те, що відбувається на Сході України,

– цитує Несмачного 1927.kiev.ua.

Що відомо про особисте життя Несмачного?

Несмачний веде доволі таємне життя та майже не з'являється у публічному просторі. За інформацією Football Ukraine, колишній футболіст має дружину Ольгу, з якою познайомився в одному з нічних клубів Києва.



Несмачний з дружиною Ольгою / Фото з сайту Динамо

Також відомо, що після завершення кар'єри ексдинамівець почав працювати на телебаченні. Свого часу колишній лівий захисник був експертом у програмі "Профутбол" на каналі "2+2".

Відзначимо, що після інтерв'ю з Несмачним журналіст Роман Бебех виклав у соціальних мережах фото з колишнім динамівцем, показавши, як ексфутболіст виглядає після завершення кар'єри.



Мандзюк, Несмачний та Бебех / Фото з соціальних мереж журналіста

До слова. Раніше ми розповідали про ще одного відомого футболіста Динамо – Мілоша Нінковича. Що відомо про експівзахисника "біло-синіх" та де він зараз читайте у матеріалі на сайті 24 каналу.