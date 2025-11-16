Помер колишній футболіст збірної України Андрій Полунін

Футбольну спільноту України сколихнула сумна новина. Помер колишній півзахисник збірної України Андрій Полунін.

Його серце зупинилося 15 листопада. Причина смерті наразі невідома, повідомляє 24 Канал із посиланням на АВФУ.

Що відомо про Андрія Полуніна?

Останнім часом іменитий гравець працював скаутом у Металісті 1925. Він активно підтримував форму й не мав проблем зі здоров'ям. Легендарному українському футболісту було лише 54 роки.

Добрі спогади про нього житимуть в кожному, хто любив футбол і цінував його талант. Вічна памʼять,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Андрій Полунін 15 листопада ще грав у благодійному матчі легенд на підтримку ЗСУ, який організували в Луцьку... Трагічна подія сталася після ветеранського поєдинку.

Футбольна спадщина Андрія Полуніна

Кар'єру розпочинав наприкінці 1980-х років у павлоградському Шахтарі.

Звідти перейшов до Дніпра, де зробив собі ім'я у футболі та став справжньою легендою. За дніпровський клуб півзахисник сумарно провів 192 матчі, в яких забив 28 голів і віддав 31 асист (дані Transfermarkt).

Полунін здобував срібні та бронзові медалі чемпіонату України та доходив до фіналу національного Кубка.

Також виступав за київський ЦСКА, Кривбас, львівські Карпати та чотири роки провів у Німеччині, де представляв Нюрнберг, Санкт-Паулі та Рот-Вайс.

За збірну України провів дев'ять матчів. У них він забив один гол і віддав чотири результативні передачі.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Андрія Полуніна. Вічна пам'ять легенді українського футболу…

Нагадаємо, що 10 листопада зупинилося серце ще одного відомого українського футболіста. У віці 88 років помер колишній форвард Чорноморця Герман Шуйський.