Умер бывший футболист сборной Украины Андрей Полунин

Футбольное сообщество Украины всколыхнула печальная новость. Умер бывший полузащитник сборной Украины Андрей Полунин.

Его сердце остановилось 15 ноября. Причина смерти пока неизвестна, сообщает 24 Канал со ссылкой на АВФУ.

Читайте также На войне погиб бывший футболист и тренер Михаил Толстяк

Что известно об Андрее Полунине?

В последнее время именитый игрок работал скаутом в Металлисте 1925. Он активно поддерживал форму и не имел проблем со здоровьем. Легендарному украинскому футболисту было всего 54 года.

Добрые воспоминания о нем будут жить в каждом, кто любил футбол и ценил его талант. Вечная память,

– говорится в сообщении.

Отметим, что Андрей Полунин 15 ноября еще играл в благотворительном матче легенд в поддержку ВСУ, который организовали в Луцке... Трагическое событие произошло после ветеранского поединка.

Футбольное наследие Андрея Полунина

Карьеру начинал в конце 1980-х годов в павлоградском Шахтере.

Оттуда перешел в Днепр, где сделал себе имя в футболе и стал настоящей легендой. За днепровский клуб полузащитник суммарно провел 192 матча, в которых забил 28 голов и отдал 31 ассист (данные Transfermarkt).

Полунин добывал серебряные и бронзовые медали чемпионата Украины и доходил до финала национального Кубка.

Также выступал за киевский ЦСКА, Кривбасс, львовские Карпаты и четыре года провел в Германии, где представлял Нюрнберг, Санкт-Паули и Рот-Вайс.

За сборную Украины провел девять матчей. В них он забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Полунина. Вечная память легенде украинского футбола…

Напомним, что 10 ноября остановилось сердце еще одного известного украинского футболиста. В возрасте 88 лет скончался бывший форвард Черноморца Герман Шуйский.