Хто мав найкращий склад у Динамо: відомий журналіст назвав тренера

Журналіст Андрій Шахов, колишній замісник головного редактора журналу "Футбол", оцінив кадровий потенціал різних складів Динамо. Він чітко назвав тренера, який мав найкращих гравців.

Високу оцінку Андрія Шахова отримав підбір футболістів, які перебували у київському клубі у першій половині минулого десятиліття. Його слова наводить ютуб-канал "Футбольний Диван".

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Що сказав Шахов?

Відомий журналіст зазначив, що особисто вважає найліпшим кадровий потенціал Динамо періоду тренерства Олега Блохіна.

У Блохіна, напевно, був найсильніший склад у київському Динамо. В історії, не в історії, але ось у цьому столітті, так,

– сказав Шахов.

Андрій Шахов додав, що подібну думку можна оскаржувати, оскільки старші покоління можуть віддати перевагу поколінню гравців, які здобули Кубок Кубків у 1975 році.

Тренерський період Блохіна у Динамо: що відомо?

Олег Блохін тренував київське Динамо у період з вересня 2012-го по квітень 2014 року. У той час столичний клуб виграв Кубок України, але це відбулось менш ніж за місяць після звільнення Олега Блохіна.

На посаді його замінив Сергій Ребров, який очолював команду у наступні три роки. Під його керівництвом Динамо двічі виграло чемпіонат України (2015, 2016), Кубок України, досягло чвертьфіналу Ліги Європи та пробивалось у плей-оф Ліги чемпіонів.