Для тренерського штабу Андреа Мальдери у збірній України з футболу завершився перший етап роботи. Команда не змогла поборотися за вихід до дивізіону A Ліги націй, але й не допустила падіння вниз.

У коментарі УАФ підсумки шести офіційних матчів свого колишнього асистента підбив президент асоціації Андрій Шевченко. Судячи з його слів, радикальних кадрових рішень на 2027 рік не буде.

Завдання не виконано

Шевченко прямо заявив, що турнірне завдання у Лізі націй збірна України не виконала. Йдеться, ймовірно, про потрапляння у топ-2 групи, яке б забезпечило команді більш вдалий кошик для жеребкування відбору на чемпіонат Європи. Водночас це дало б нагоду поборотися за вихід до Ліги А, де в наступному розіграші турніру виступатимуть вже не 16, а одразу 18 найкращих збірних Європи.

Об’єктивно кажучи, наша збірна наразі перебуває саме в тому дивізіоні, на який заслуговує,

– суворо визнав реалії Шевченко.

Але при цьому президент УАФ відзначив те, що Андреа Мальдера та його штаб набули досвіду у дуже непростих кадрових умовах – обидва збори і справді відбувалися складом, далеким від оптимального через постійні травми футболістів, на яких міг розраховувати італієць.

Ще одним плюсом роботи Мальдери Андрій Шевченко назвав те, що за "синьо-жовтих" змогли дебютувати декілька нових гравців – це "важливо для побудови команди".

Чого очікувати від збірної у 2027 році

Шевченко наголосив, що головне завдання дворічного циклу для збірної України залишається незмінним: це вихід на Євро-2028. Судячи з усього, саме за цим критерієм в УАФ і будуть оцінювати успішність роботи Мальдери та ухвалювати кадрові рішення щодо посади головного тренера.

Дякую всім уболівальникам, які підтримували збірну. Наші гравці та тренерський штаб відчували цю підтримку,

– наголосив Шевченко.

Жеребкування кваліфікації на Євро-2028 відбудеться 6 грудня у Белфасті, Північна Ірландія. Україна буде у третьому кошику, тож отримає у групу двох суперників, що номінально переважають нашу команду. Прямі путівки на чемпіонат Європи отримають переможці груп і 8 з 12 найкращих других команд.