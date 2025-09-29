Особливе для Андрія Шевченка привітання з'явилось на сторінці його дружини Крістен Пазік в інстаграмі. Кохана колишнього нападника зворушливо привітала чоловіка зі святом, пише 24 Канал.

Яке привітання отримав Андрій Шевченко від дружини?

У своїй публікації дружина ексфутболіста розповіла про силу та любов на тлі труднощів, які трапляються на життєвому шляху Шевченка. Крістен виклала одне спільне фото з чоловіком.

З днем народження, наш Андрій. Дякую за твою незмінну силу та любов, попри труднощі, які тобі трапляються в житті,

– підписала фото Крістен.

Що відомо про шлюб Шевченка та Пазік?

Андрій Шевченко та Крістен Пазік понад 20 років живуть у спільному шлюбі. Познайомилась пара на вечірці після показу відомого дизайнера Джорджіо Армані.

Подружжя виховує четверо синів, один із яких пішов шляхом зіркового татуся.

Ще давніше їх пару порівнювали із сім'єю Бекхем.

У день народження УЄФА привітала Андрій Миколайович у своїх соціальних мережах. У соцмережі Х з'явилось відео яскравих дій Шевченка у матчі Мілан – Фенербахче, де українець забив чотири голи.

