Дружина Шевченка мило привітала зіркового чоловіка з днем народження
- Крістен Пазік зворушливо привітала свого чоловіка Андрія Шевченка з днем народження, поділившись спільним фото та висловивши вдячність за його силу та любов.
- Андрій Шевченко святкує 49-річчя, а УЄФА привітала його, опублікувавши відео його яскравих моментів у соцмережах.
У понеділок, 29 вересня, свій день народження святкує президент УАФ Андрій Шевченко. Володарю "Золотого м'яча" виповнюється 49 років.
Особливе для Андрія Шевченка привітання з'явилось на сторінці його дружини Крістен Пазік в інстаграмі. Кохана колишнього нападника зворушливо привітала чоловіка зі святом, пише 24 Канал.
До теми Порятунок Суркісів, пам'ятний гол Росії та дружина від Армані: маловідомі факти про Шевченка
Яке привітання отримав Андрій Шевченко від дружини?
У своїй публікації дружина ексфутболіста розповіла про силу та любов на тлі труднощів, які трапляються на життєвому шляху Шевченка. Крістен виклала одне спільне фото з чоловіком.
З днем народження, наш Андрій. Дякую за твою незмінну силу та любов, попри труднощі, які тобі трапляються в житті,
– підписала фото Крістен.
Що відомо про шлюб Шевченка та Пазік?
- Андрій Шевченко та Крістен Пазік понад 20 років живуть у спільному шлюбі. Познайомилась пара на вечірці після показу відомого дизайнера Джорджіо Армані.
- Подружжя виховує четверо синів, один із яких пішов шляхом зіркового татуся.
- Ще давніше їх пару порівнювали із сім'єю Бекхем.
У день народження УЄФА привітала Андрій Миколайович у своїх соціальних мережах. У соцмережі Х з'явилось відео яскравих дій Шевченка у матчі Мілан – Фенербахче, де українець забив чотири голи.
Відео покеру Шевченка у ворота Фенербахче