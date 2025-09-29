Жена Шевченко мило поздравила звездного супруга с днем рождения
- Кристен Пазик трогательно поздравила своего мужа Андрея Шевченко с днем рождения, поделившись совместным фото и выразив благодарность за его силу и любовь.
- Андрей Шевченко празднует 49-летие, а УЕФА поздравила его, опубликовав видео его ярких моментов в соцсетях.
В понедельник, 29 сентября, свой день рождения празднует президент УАФ Андрей Шевченко. Обладателю "Золотого мяча" исполняется 49 лет.
Особое для Андрея Шевченко поздравление появилось на странице его жены Кристен Пазик в инстаграме. Любимая бывшего нападающего трогательно поздравила мужа с праздником, пишет 24 Канал.
К теме Спасение Суркисов, памятный гол России и жена от Армани: малоизвестные факты о Шевченко
Какое поздравление получил Андрей Шевченко от жены?
В своей публикации жена экс-футболиста рассказала о силе и любви на фоне трудностей, которые случаются на жизненном пути Шевченко. Кристен выложила одно совместное фото с мужем.
С днем рождения, наш Андрей. Спасибо за твою неизменную силу и любовь, несмотря на трудности, которые тебе случаются в жизни,
– подписала фото Кристен.
Что известно о браке Шевченко и Пазик?
- Андрей Шевченко и Кристен Пазик более 20 лет живут в совместном браке. Познакомилась пара на вечеринке после показа известного дизайнера Джорджио Армани.
- Супруги воспитывают четверых сыновей, один из которых пошел по пути звездного папы.
- Еще раньше их пару сравнивали с семьей Бекхэм.
В день рождения УЕФА поздравила Андрей Николаевич в своих социальных сетях. У соцсети Х появилось видео ярких действий Шевченко в матче Милан – Фенербахче, где украинец забил четыре гола.
Видео покера Шевченко в ворота Фенербахче