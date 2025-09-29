В понедельник, 29 сентября, свой день рождения празднует президент УАФ Андрей Шевченко. Обладателю "Золотого мяча" исполняется 49 лет.

Особое для Андрея Шевченко поздравление появилось на странице его жены Кристен Пазик в инстаграме. Любимая бывшего нападающего трогательно поздравила мужа с праздником, пишет 24 Канал.

Какое поздравление получил Андрей Шевченко от жены?

В своей публикации жена экс-футболиста рассказала о силе и любви на фоне трудностей, которые случаются на жизненном пути Шевченко. Кристен выложила одно совместное фото с мужем.

С днем рождения, наш Андрей. Спасибо за твою неизменную силу и любовь, несмотря на трудности, которые тебе случаются в жизни,

– подписала фото Кристен.

Что известно о браке Шевченко и Пазик?

Андрей Шевченко и Кристен Пазик более 20 лет живут в совместном браке. Познакомилась пара на вечеринке после показа известного дизайнера Джорджио Армани.

Супруги воспитывают четверых сыновей, один из которых пошел по пути звездного папы.

Еще раньше их пару сравнивали с семьей Бекхэм.

В день рождения УЕФА поздравила Андрей Николаевич в своих социальных сетях. У соцсети Х появилось видео ярких действий Шевченко в матче Милан – Фенербахче, где украинец забил четыре гола.

Видео покера Шевченко в ворота Фенербахче