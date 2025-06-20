Шевченко відвідав матчі КЧС-2025: з ким з легенд футболу зустрівся президент УАФ

У США триває Клубний чемпіонат світу-2025, в якому беруть участь 32 клуби із шести конфедерацій. Свято футболу відвідав президент УАФ Андрій Шевченко.

Андрій Миколайович побував на перших матчах Клубного чемпіонату світу. Крім того, Шевченко зустрівся з президентом ФІФА та зірками світового футболу, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм президента УАФ.

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Шевченко у зірковій компанії на КЧС-2025

На світлинах поруч з Шевченком можна побачити голову ФІФА Джанні Інфантіно, ексфорварда збірної Бразилії Роналдо, легенду Італії Роберто Баджо, ексхавбека Мілана Деметріо Альбертіні, колишнього нападника Ювентуса та Інтера Крістіана Вієрі.

"Було приємно відвідати перші матчі Клубного чемпіонату світу ФІФА в Маямі. Окрім футболу, мав нагоду зустрітися з колегами, президентами з усього світу та багатьма друзями – легендами гри.

Обмінялись ідеями та обговорили майбутні проєкти на шляху до кращого майбутнього для українського футболу", – прокоментував візит Шевченко.

Андрій Шевченко на КЧС-2025 / фото з інстаграму президента УАФ

Нагадаємо, що Андрій Шевченко до старту КЧС-2025 здійснив візит до Канади, де збірна України вперше брала участь в турнірі Canadian Shield. Президент УАФ мав зустрічі з діаспорою та презентував український футбол.

Раніше повідомлялося, що Андрій Шевченко потрапив до рейтингу найкращих гравців в історії ЛЧ. Ексфорвард Динамо та Мілана розташувався на 25-й сходинці.