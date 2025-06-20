Андрей Николаевич побывал на первых матчах Клубного чемпионата мира. Кроме того, Шевченко встретился с президентом ФИФА и звездами мирового футбола, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм президента УАФ.

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Шевченко в звездной компании на КЧМ-2025

На фотографиях рядом с Шевченко можно увидеть главу ФИФА Джанни Инфантино, экс-форварда сборной Бразилии Роналдо, легенду Италии Роберто Баджо, экс-хавбека Милана Деметрио Альбертини, бывшего нападающего Ювентуса и Интера Кристиана Виери.

"Было приятно посетить первые матчи Клубного чемпионата мира ФИФА в Майами. Кроме футбола, имел возможность встретиться с коллегами, президентами со всего мира и многими друзьями – легендами игры.

Обменялись идеями и обсудили будущие проекты на пути к лучшему будущему для украинского футбола", – прокомментировал визит Шевченко.

Андрей Шевченко на КЧМ-2025 / фото из инстаграма президента УАФ

Напомним, что Андрей Шевченко до старта КЧМ-2025 совершил визит в Канаду, где сборная Украины впервые участвовала в турнире Canadian Shield. Президент УАФ встречался с диаспорой и представил украинский футбол.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко попал в рейтинг лучших игроков в истории ЛЧ. Экс-форвард Динамо и Милана расположился на 25-й строчке.