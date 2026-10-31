Шевченко кращий за Кейна: українець випередив володаря "Золотого м'яча-2026" у рейтингу

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Видання GiveMeSport склало власний рейтинг центрфорвардів, які сяяли на полі упродовж останньої чверті століття. Кейн у ньому потрапив лише до чільної десятки, в той час як інший власник Ballon d'Or замкнув топ-5.

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Шевченко випередив Кейна

Мова про Андрія Шевченка, якого експерти поставили на п'яте місце. Нагадаємо, українець завоював "Золотий м'яч" у 2004 році на тлі своїх блискучих виступів за італійський Мілан.

Водночас Гаррі Кейн розмістився на 9-ому щаблі рейтингу. У боротьбі за топ-десятку він випередив легенду мадридського Реала Рауля, а також аргентинця Серхіо Агуеро, який був змушений завершити кар'єру достроково через виявлені проблеми із серцем.

Хто найкращий нападник XXI століття

Титул топ-форварда світу у новому столітті дістався уругвайцю Луїсу Суаресу. Страйкер, відомий тим, що кусав суперників, демонстрував неймовірну результативність у складі Аякса, Ліверпуля і Барселони, а також вів за собою вперед збірну Уругваю під керівництвом Оскара Вашингтона Табареса, яка на чемпіонатах світу доходила до пізніх стадій.

Рейтинг найкращих центрфорвардів XXI століття / Графіка GiveMeSport

Кіліан Мбаппе, який цьогоріч залишився без "Золотого м'яча", може тішитися другим місцем і в цьому рейтингу. Замкнув чільну трійку інший француз Тьєррі Анрі. Андрія Шевченка також випередив Роберт Левандовський.