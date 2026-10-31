Шевченко кращий за Кейна: українець випередив володаря "Золотого м'яча-2026" у рейтингу

Андрій Шевченко / Фото Getty Images
Далеко не всім яскравим центральним нападникам у футболі вдається здобути визнання як найкращий гравець світу і виграти "Золотий м'яч". Успіх Гаррі Кейна цьогоріч запалив дискусію про те, хто у XXI столітті був найвидатнішим страйкером.
Видання GiveMeSport склало власний рейтинг центрфорвардів, які сяяли на полі упродовж останньої чверті століття. Кейн у ньому потрапив лише до чільної десятки, в той час як інший власник Ballon d'Or замкнув топ-5.
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Шевченко випередив Кейна
Мова про Андрія Шевченка, якого експерти поставили на п'яте місце. Нагадаємо, українець завоював "Золотий м'яч" у 2004 році на тлі своїх блискучих виступів за італійський Мілан.
Водночас Гаррі Кейн розмістився на 9-ому щаблі рейтингу. У боротьбі за топ-десятку він випередив легенду мадридського Реала Рауля, а також аргентинця Серхіо Агуеро, який був змушений завершити кар'єру достроково через виявлені проблеми із серцем.
Хто найкращий нападник XXI століття
Титул топ-форварда світу у новому столітті дістався уругвайцю Луїсу Суаресу. Страйкер, відомий тим, що кусав суперників, демонстрував неймовірну результативність у складі Аякса, Ліверпуля і Барселони, а також вів за собою вперед збірну Уругваю під керівництвом Оскара Вашингтона Табареса, яка на чемпіонатах світу доходила до пізніх стадій.
Кіліан Мбаппе, який цьогоріч залишився без "Золотого м'яча", може тішитися другим місцем і в цьому рейтингу. Замкнув чільну трійку інший француз Тьєррі Анрі. Андрія Шевченка також випередив Роберт Левандовський.
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