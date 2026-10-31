Шевченко лучше Кейна: украинец опередил обладателя "Золотого мяча" в рейтинге

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Издание GiveMeSport составило собственный рейтинг центральных нападающих, которые блистали на поле на протяжении последней четверти века. Кейн попал в него лишь в первую десятку, в то время как другой обладатель "Золотого мяча" вошел в пятерку лучших.

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Шевченко опередил Кейна

Речь идет об Андрее Шевченко, которого эксперты поставили на пятое место. Напомним, украинец завоевал "Золотой мяч" в 2004 году благодаря своим блестящим выступлениям за итальянский "Милан".

В то же время Гарри Кейн занял 9-е место в рейтинге. В борьбе за топ-десятку он опередил легенду мадридского "Реала" Рауля, а также аргентинца Серхио Агуэро, который был вынужден досрочно завершить карьеру из-за обнаруженных проблем с сердцем.

Кто лучший нападающий XXI века

Титул лучшего нападающего мира в новом веке достался уругвайцу Луису Суаресу. Нападающий, известный тем, что кусал соперников, демонстрировал невероятную результативность в составе "Аякса", "Ливерпуля" и "Барселоны", а также вел за собой сборную Уругвая под руководством Оскара Вашингтона Табареса, которая на чемпионатах мира доходила до поздних стадий.

Рейтинг лучших центрфорвардов XXI века / Графика GiveMeSport

Килиан Мбаппе, который в этом году остался без "Золотого мяча", может порадоваться второму месту и в этом рейтинге. Замкнул тройку лидеров другой француз Тьерри Анри. Андрея Шевченко также опередил Роберт Левандовский.