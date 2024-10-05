Росіянин зазначив, що гра московського Спартака не тільки зачаровувала вболівальників, а й подобалась Андрію Шевченку. Експівзахисник Динамо Леонід Буряк заявив, що у системі цієї команди він міг би виступати до кінця кар'єри, повідомляє 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Подавав м'ячі Черчесову

Леонід Трахтенберг підкреслив, що, наприклад у Єревані захоплювались Араратом та Спартаком, у Фрунзе вболівали за Алгу та Спартак. Росіянин також заявив, що у Києві перевагу надавали московській команді.

Андрій Шевченко подавав м'ячі Черчесову, коли Спартак забив чотири м'ячі у Києві та виграв. Йому дуже сподобалась спартаківська гра, він запам'ятав. Принаймні до того моменту, коли ми з ним розмовляли на базі Мілана в Міланелло,

– цитує Трахтенберга росЗМІ.

Ексхавбек київського Динамо Леонід Буряк, що він з легкістю міг грати у збірній Костянтина Бескова, адже футбол Спартака, його повністю влаштовував. Він також зазначив, що у такій системі грав би до 40 років.

Андрій Шевченко на грі Кубка Співдружності проти Спартака / Фото росЗМІ

Нагадаємо, що Андрій Шевченко нещодавно різко висловився щодо повернення команд та збірної ворожої країни у міжнародну спільноту. Завдяки своєму статусу президент УАФ заблокував спробу легалізувати росіян.