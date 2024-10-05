У сезоні-2024/2025 нашу країну в основному раунді єврокубкових турнірів представляють два клуби. Шахтар автоматично потрапив у Лігу чемпіонів, а Динамо, за результатами кваліфікації, опинилося в Лізі Європи.

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Різкий спіч від Алієва

Після перших двох турів вони сумарно набрали одне очко, при цьому не забивши жодного м'яча. Колишній півзахисник збірної України Олександр Алієв оцінив гру українських грандів на євроарені та звинуватив їх у байдужості, повідомляє Sport-express.

"Такий у нас сьогодні рівень футболу. Ось таке ставлення у наших команд до наших військових, які люблять і дивляться футбол. Просто байдужість! Я ніколи не ліз у чужі гаманці, але за що футболісти отримують такі великі гроші?

Хочу звернутися до молодих українських гравців Динамо та Шахтаря. Хлопці, треба грати у футбол, а не займатися х**нею! Не хочете грати у футбол? Тоді одягли військову форму й пішли на фронт", – сказав Алієв.

Довідка. Після перших двох турів київське Динамо посідає 35 місце у турнірній таблиці Ліги Європи, а "гірники" розташувалися на 27 сходинці в Лізі чемпіонів.

Зазначимо, що наступний матч у єврокубках Шахтар проведе 22 жовтня проти Арсенала, а Динамо 24 жовтня протистоятиме Ромі.