Господарі здобули впевнену перемогу з рахунком 2:0. Поразку команди Шовковського прокоментував колишній нападник "біло-синіх" Олег Саленко, повідомляє FootBoom.

Читайте також Затверджено час і дату першого "Класичного" в УПЛ-2024/2025: коли зіграють Динамо та Шахтар

У чому полягала проблема Динамо

Він залишився розчарований виступом киян. За словами колишнього футболіста, у Динамо була відсутня командна гра.

"У Динамо немає командної гри – і це дуже неприємний висновок після цього поєдинку. Я не очікував, що Хоффенхайм – колектив, який посідає нині 16 місце в поточному чемпіонаті Німеччини, продемонструє настільки злагоджену командну гру – на противагу якраз тому, що показало Динамо.

Валерій Лобановський вчив нас, що команда повинна діяти цільно, і, що дуже важливо – в напрямку воріт суперника. А динамівці не тільки нічого не створили попереду, за виключенням, щоправда, класного удару Бражка під поперечину, а й у захисті провалювались. На чужій половині поля "біло-сині" катастрофічно діяли один в один – жодного вдалого епізоду, жодного загострення", – сказав Саленко.

Довідка. Після двох турів Динамо посідає передостаннє місце в турнірній таблиці Ліги Європи-2024/2025. Кияни програли обидва свої поєдинки з загальним рахунком 0:5.

Зазначимо, що наступний єврокубковий матч "біло-сині" проведуть 24 жовтня. Їх суперником буде Рома, за яку виступає Артем Довбик.