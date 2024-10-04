У сезоні-2024/2025 вони вперше зустрінуться між собою у чемпіонаті в 11-му турі. Українська Прем'єр-ліга затвердила дату й час, коли це станеться, повідомляє офіційний сайт організації.

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Перше "Класичне" в сезоні

Загалом одинадцятий тур триватиме з 25 по 27 жовтня. Його програму відкриє поєдинок між Рухом і Чорноморцем.

"Класичне" ж залишиться на десерт. Воно закриватиме тур у неділю й розпочнеться о 18:00.

Повний розклад матчів 11-го туру УПЛ

25 жовтня. Рух – Чорноморець (15:30)

25 жовтня. Полісся – Колос (18:00)

26 жовтня. Інгулець – Олександрія (13:00)

26 жовтня. Кривбас – ЛНЗ (15:30)

26 жовтня. Карпати – Оболонь (18:00)

27 жовтня. Лівий Берег – Зоря (13:00)

27 жовтня. Верес – Ворскла (15:30)

27 жовтня. Динамо – Шахтар (18:00)

Зазначимо, що обидва українські гранди перед очною зустріччю проводитимуть поєдинки у єврокубках. У "гірників" буде на два дні відпочинку більше – 22 жовтня донеччани зіграють у Лізі чемпіонів з лондонським Арсеналом, а кияни 24 жовтня протистоятимуть римській Ромі в Лізі Європи.

До слова. В минулому сезоні обидва дербі залишилися за Шахтарем. "Гірники" виграли з однаковим рахунком 1:0.

Нагадаємо, що після восьми турів Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ з 19 очками в активі, а "гірники" наразі посідають четверту сходинку – 13 залікових балів.