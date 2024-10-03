Київське Динамо відіграло свій другий матч у Лізі Європи 2024-2025. Команда Олександра Шовковського поступилась на виїзді Хоффенхайму з рахунком 0:2.

До теми Динамо на дні: кияни зазнали другої поразки в Лізі Європи, поступившись аутсайдеру Бундесліги

Коментар тренера

Це вже друга поспіль поразка "біло-синіх" у цьому турнірі. Після гри головний тренер команди поспілкувався зі ЗМІ та прокоментував невдалу зустріч у Зінсхаймі.

Для нас бути тут – це вже великий успіх. Ми граємо проти команд з гравцями, які є одними з найкращих у світі. Ми готуємося до всіх матчів та намагаємося вдосконалюватися. Але також треба розуміти, що нашій країні зараз не до футболу. Ми робимо все можливе. І це чудово, що ми можемо отримати такий досвід гри проти команди з топ-5 ліг Європи. Хоффенхайм – дуже хороша команда. Ми докладемо всіх зусиль, щоб бути кращими в наступних матчах Ліги Європи,

– заявив Шовковський.

Нагадаємо, що у першому турі кияни розгромно поступились Лаціо з рахунком 0:3. Наразі Динамо посідає останню сходинку в турнірній таблиці Ліги Європи.

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Куди краще справи йдуть в чемпіонаті України. Після семи матчів Динамо має 6 перемог та одну нічию, що дозволяє лідирувати в УПЛ на пару із Олександрією.