Нічого дивного, що саме Андрій Шевченко, який безапеляційно очолює рейтинг найкращих українських футболістів епохи Незалежності, є й найбільшим багатієм. 24 Канал поцікавився, які статки у нинішнього президента УАФ та скільки він заробляв упродовж кар'єри.

Яку зарплату Шевченко мав упродовж кар'єри гравця

Для сучасного вболівальника це може здатися дивним і навіть смішним, але головна зірка київського Динамо епохи великого Валерія Лобановського заробляв аж… 1 тисячу доларів на місяць. У 90-х для українського футболу це були дуже солідні гроші.

Звичайно, у Мілані справи у Шевченка пішли різко вгору: 2 мільйони євро на рік зі старту, а потім, зі зростанням цінності для команди та внеску у здобуті трофеї, аж до 7 мільйонів.

Челсі переманив українця, підвищивши ставки ще серйозніше: 8 мільйонів євро за сезон. На жаль, у Лондоні в Андрія Шевченка не вийшло демонструвати настільки ж переконливу гру, як в Мілані, тож через деякий час від повернувся в рідне Динамо.

У Києві форвард провів заключні трохи більше 2 років своєї кар'єри. За цей час власник команди Ігор Суркіс заплатив йому приблизно 5 мільйонів євро.

Скільки заробив Шевченко як тренер і функціонер

Дебют Андрія Шевченка як коуча стався у збірній України, яку він спершу не зміг вивести на чемпіонат світу 2018 року, але згодом тріумфально довів до чвертьфіналу Євро-2020. У головній команді він заробляв 2,5 мільйони євро на рік.

На клубному рівні Шевченко встиг лише кілька місяців попрацювати у Дженоа, але був звільнений через те, що не зміг змінити сумну турнірну ситуацію генуезців. Попри відставку, контракт українця продовжував діяти, бо босам було вигідніше платити Шевченку зарплату, ніж виплачувати суму відступних. За рік коуч мав би отримати близько 2 мільйонів євро.

Зараз Шевченко очолює Українську асоціацію футболу і має зарплату на рівні 50 тисяч доларів на місяць. До того ж, володар "Золотого м'яча" був і продовжує бути популярним у брендів та спонсорів, які охоче з ним співпрацюють над рекламними та іміджевими проєктами.

Тож загалом статки Андрія Шевченка за кар'єру оцінюють приблизно у 60 мільйонів євро – хоча ця сума може бути й більшою.