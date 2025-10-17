Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко проаналізував виступ збірної України у кваліфікації на ЧС-2026. Він назвав ключові проблеми тренерського штабу Сергія Реброва.

Андрій Шевченко назвав головною проблемою тренерського штабу Сергія Реброва кадровий дефіцит футболістів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чемпіон".

Що сказав Шевченко про роботу Реброва?

Через травми провідних футболістів Сергій Ребров не може виставити оптимальний склад. Крім того, на думку Шевченка, суперники збірної України по групі Н теж не подарунок.

"У тренерського складу є значні проблеми з вибором гравців через травми та ушкодження. У нас у відбірковій групі є очевидний лідер, топ збірна – Франція. Набирати з ними очки дуже складно всім командам.

Також є збірна Ісландії, яка дуже змінилася за останні роки. Це команда, яка грає в сучасний комбінаційний футбол. Це наш основний конкурент. Важливо було досягнути позитивного результату з ними в матчі на виїзді, де вони показали, що є надзвичайно здібною командою. Саме у протистоянні з Ісландією вирішиться наша позиція у групі", – розповів Шевченко.

Зазначимо, що Андрій Шевченко свого часу теж очолював збірну України. Під його керівництво "синьо-жовті" потрапили до вісімки найкращих на ЧЄ-2020. Цей результат став найкращим для України за усі часи виступів на континентальних змаганнях.

До слова. За офіційною інформацією УАФ, Андрій Шевченко отримав посаду у ФІФА. Легендарного футболіста обрали головою Комітету з питань майбутнього футболу ФІФА.

Як збірна України виступає у відборі на ЧС-2026?

Команда Сергія Реброва невдало розпочала відбір на ЧС-2026. "Синьо-жовті" у двох стартових матчах набрали лише один бал: поразка від Франції (0:2) та нічия з Азербайджаном (1:1).

Після цих матчів вболівальники розкритикували тренерський штаб Реброва та вимагали його відставки. Паралельно тренером збірної України зацікавився грецький Панатінаїкос.

Проте Сергій Ребров продовжив роботу з національною збірною, хоча підтвердив інтерес зі сторони грецького гранда.

У жовтневих матчах українці набрали максимум очок: перемоги над Ісландією (5:3) та Азербайджаном (2:1). Завдяки цим результатам "синьо-жовті" закріпилися на другій сходинці, яка гарантує участь у плей-оф.

В останніх матчах групового раунду команді Сергія Реброва доведеться зустрітися з Францією (13 листопада) та Ісландією (16 листопада). Наразі українці зберігають непогані шанси поборотися за путівку на Мундіаль.

Раніше Сергій Ребров назвав вирішальний матч для України у відборі на чемпіонат світу-2026.