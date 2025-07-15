Шевченко поділився фото з легендою футболу: у 2024 році ексфутболіст їздив в Росію

У неділю, 13 липня, відбувся фінал Клубного чемпіонату світу-2025. У вирішальному матчі турніру лондонський Челсі зустрічався з французьким ПСЖ.

Андрій Шевченко, який раніше грав у складі "аристократів", завітав на фінал Клубного чемпіонату світу-2025. Голова УАФ у своєму інстаграмі поділився фото з легендами футболу, повідомляє 24 канал.

Читайте також Він був неймовірним, – Трамп назвав найкращого футболіста усіх часів

З ким сфотографувався Шевченко?

Андрій Шевченко на одному з фото стоїть поряд з колишнім захисником міланського Інтера Марко Матерацці. Минулого року італійський ексфутболіст їздив в Росію, яка почала війну проти України.

Марко Матерацці перебував у Росії у липні 2024 року. Колишній футболіст був гостем телестудії одного зі стрімінгових сервісів ворожої країни перед матчами плей-офф Євро-2024, а також відвідав товариську гру московського Динамо.

Окрім Матерацці, на фото також були присутні Іван Кордоба, який також грав за Інтер, та Джанні Інфантіо, президент ФІФА.

Матерацці, Шевченко, Кордоба, Інфантіно / Фото з інстаграму голови УАФ

Раніше повідомляли, що легенда італійського футболу Франческо Тотті відвідав Росію на початку 2025 року. Колишній гравець Роми та збірної Італії став гостем церемонії Рейтинг Букмекерів.