Андрей Шевченко, ранее игравший в составе "аристократов", посетил финал Клубного чемпионата мира-2025. Председатель УАФ в своем инстаграме поделился фото с легендами футбола, сообщает 24 канал.

Читайте также Он был невероятным, – Трамп назвал лучшего футболиста всех времен

С кем сфотографировался Шевченко?

Андрей Шевченко на одном из фото стоит рядом с бывшим защитником миланского Интера Марко Матерацци. В прошлом году итальянский экс-футболист ездил в Россию, которая начала войну против Украины.

Марко Матерацци находился в России в июле 2024 года. Бывший футболист был гостем телестудии одного из стриминговых сервисов враждебной страны перед матчами плей-офф Евро-2024, а также посетил товарищескую игру московского Динамо.

Кроме Матерацци, на фото также присутствовали Иван Кордоба, который также играл за Интер, и Джанни Инфантио, президент ФИФА.

Матерацци, Шевченко, Кордоба, Инфантино / Фото из инстаграма главы УАФ

Ранее сообщали, что легенда итальянского футбола Франческо Тотти посетил Россию в начале 2025 года. Бывший игрок Ромы и сборной Италии стал гостем церемонии Рейтинг Букмекеров.