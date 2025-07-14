Во время общения с медиа журналистка поинтересовалась у Дональда Трампа, кто, по его мнению, является лучшим футболистом в истории. Президент США без колебаний назвал имя легенды, игру которого наблюдал в молодости, пишет 24 Канал.

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Кого Трамп назвал лучшим футболистом в истории

В 1970-е годы Трамп побывал на матче команды Нью-Йорк Космос, за которую выступал легендарный бразилец.

Много лет назад, когда я был молодым, в США привезли игрока, по имени Пеле, и он играл за команду под названием Космос. Я был на этом стадионе, когда здесь играл Пеле, он был переполнен. Это было давно, я был молодым парнем, который пришел посмотреть на Пеле, он был просто невероятным. Поэтому я скажу, что лучшим игроком является Пеле,

– заявил Трамп.

Трамп назвал лучшего футболиста: видео

Карьера Пеле в Космосе

В возрасте 35 лет Пеле подписал контракт с американским клубом Космос, который выступал в Североамериканской футбольной лиге NASL.

На тот момент бразилец имел серьезные финансовые проблемы. Клуб из Нью-Йорка предложил ему контракт, который сделал Пеле самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Тогда он получал 1,4 миллиона долларов в год.

В 1977 году Пеле стал чемпионом США и лучшим игроком NASL, после чего завершил карьеру.

Всего за Нью-Йорк Космос он сыграл 107 матчей и забил 64 гола (64 мате и 37 голов в лиге NASL).

Благодаря Пеле посещаемость футбольных матчей в США выросла в 10 раз.

Ранее сообщалось, как на церемонии награждения победителя клубного ЧМ-2025 Дональд Трамп получил медаль от президента ФИФА Джанни Инфантино.