Під час спілкування з медіа журналістка поцікавилася у Дональда Трампа, хто, на його думку, є найкращим футболістом в історії. Президент США без вагань назвав ім'я легенди, гру якого спостерігав у молодості, пише 24 Канал.

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Кого Трамп назвав найкращим футболістом в історії

У 1970-ті роки Трамп побував на матчі команди Нью-Йорк Космос, за яку виступав легендарний бразилець.

Багато років тому, коли я був молодим, в США привезли гравця, на ім'я Пеле, і він грав за команду під назвою Космос. Я був на цьому стадіоні, коли тут грав Пеле, він був переповнений. Це було давно, я був молодим хлопцем, який прийшов подивитися на Пеле, він був просто неймовірним. Тому я скажу, що найкращим гравцем є Пеле,

– заявив Трамп.

Трамп назвав накращого футболіста: відео

Кар'єра Пеле у Космосі

У віці 35 років Пеле підписав контракт з американським клубом Космос, який виступав у Північноамериканській футбольній лізі NASL.

На той момент бразилець мав серйозні фінансові проблеми. Клуб з Нью-Йорка запропонував йому контракт, який зробив Пеле найбільш високооплачуваним спортсменом у світі. Тоді він отримував 1,4 мільйона доларів на рік.

У 1977 році Пеле став чемпіоном США та найкращим гравцем NASL, після чого завершив кар'єру.

Загалом за Нью-Йорк Космос він зіграв 107 матчів та забив 64 голи (64 маті та 37 голів у лізі NASL).

Завдяки Пеле відвідуваність футбольних матчів у США зросла у 10 разів.

Раніше повідомлялося, як на церемонії нагородження переможця клубного ЧС-2025 Дональд Трамп отримав медаль від президента ФІФА Джанні Інфантіно.