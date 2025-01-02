Влітку 2024 року Артем Довбик перейшов з Жирони в Рому. За цей час гравець не зміг відзначитися стабільністю у клубі, пише 24 канал з посиланням на Pagineromanste.

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Шевченко проаналізував Довбика

Екснаставник збірної України вважає, що Артему важко в Ромі через те, що у клубу видався невдалий початок сезону, що зробило ці шість місяців важким досвідом для нього.

Однак він дуже вмотивований гравець, який володіє багатьма цінними якостями, отриманими за кордоном. Він зможе знайти свій ритм, і ми очікуємо від нього послідовних і надійних виступів у другій половині сезону,

– сказав Андрій Шевченко.