У мережі та серед італійських ЗМІ регулярно обговорюється результативність Артема Довбика в Ромі. Сам гравець поки що не відзначається стабільністю в команді, пише 24 канал з посиланням на Fantacalcio.
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Раньєрі заступився за Довбика
Тренер зазначив, що українець має бути більш злим та рішучім. Артем – дуже чутливий, він тільки звикає до італійського чемпіонату.
Можливо, він забив не так багато, але моменти він створює. Дайте йому спокій, а впевненість прийде з голами,
– сказав Клаудіо Раньєрі.
Довідка. У сезоні-2024/2025 Артем Довбик зіграв 23 матчі за Рому, у яких забив 9 голів та віддав три результативні передачі.
Відзначимо, що наразі "вовки" посідають 10-ту позицію в Серії А. Наступний матч команда зіграє 5 січня проти Лаціо.