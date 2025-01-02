У мережі та серед італійських ЗМІ регулярно обговорюється результативність Артема Довбика в Ромі. Сам гравець поки що не відзначається стабільністю в команді, пише 24 канал з посиланням на Fantacalcio.

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Раньєрі заступився за Довбика

Тренер зазначив, що українець має бути більш злим та рішучім. Артем – дуже чутливий, він тільки звикає до італійського чемпіонату.

Можливо, він забив не так багато, але моменти він створює. Дайте йому спокій, а впевненість прийде з голами,

– сказав Клаудіо Раньєрі.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Артем Довбик зіграв 23 матчі за Рому, у яких забив 9 голів та віддав три результативні передачі.

Відзначимо, що наразі "вовки" посідають 10-ту позицію в Серії А. Наступний матч команда зіграє 5 січня проти Лаціо.