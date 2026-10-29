Андрій Шевченко на рідкісному фото показав, як виглядає його найстарший син від дружини-моделі

Легенда українського футболу, президент УАФ Андрій Шевченко показав, як виглядає його найстарший син Джордан. Хлопець 29 жовтня святкує свій 22 день народження.

Рідкісним фото свого первістка Андрій Шевченко поділився на своїй сторінці в Інстаграм. Так володар "Золотого м'яча" 2004 року привітав свого сина з днем народження.

Як виглядає найстарший син Андрія Шевченка

Джордан Шевченко народився 29 жовтня 2004 року в родині тоді гравця Мілану Андрія Шевченка й американської моделі Крістен Пазік. Народження первістка в Шевченка сталось за півтора місяця до того, як український футболіст отримав "Золотий м'яч".

Хрещеним батьком Джордана є колишній власник Мілану, нині покійний Сільвіо Берлусконі. Хлопець не пішов спортивними стопами батька. Він навчався у Вімблдоні, а згодом отримав запрошення з Єльського університету. Наразі він живе в США, вивчає українську мову й історію та допомагає благодійним ініціативам батька.

На рідкісній світлині, якою Андрій Шевченко поділився в Інстаграмі, зображені він, його дружина Крістен Пазік і власне 22-річний Джордан. Юнак був у чорному піджаку та білій футболці. Дружина-модель Шевченка Крістен Пазік одягнула для фото сукню з квітковим принтом. А сам Андрій Шевченко у підписі до світлини тепло привітав первістка зі святом.

Які останні події пов'язані з Андрієм Шевченком

Андрій Шевченко взяв участь у церемонії нагородження "Золотим м'ячем" у Лондоні. Він нагородив Трофеєм Копа Ламіна Ямаля, як найкращого молодого гравця 2026 року.

А ще Андрій Шевченко звернувся до новоспеченого володаря "Золотого м'яча" Гаррі Кейна. Він щиро привітав англійця з заслуженим визнанням.