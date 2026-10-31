Шевченко кращий за Кейна та Бензема: президент УАФ – у списку найкращих форвардів століття

Легендарний український футболіст завершив кар’єру понад 12 років тому. Попри це, Андрій Шевченко продовжує потрапляти у списки найкращих гравців.

Очільник українського футболу отримав визнання від британських аналітиків. Андрій Шевченко потрапив до першої п’ятірки найкращих форвардів за версією порталу GiveMeSport.

Кого Шевченко обійшов у рейтингу

Президент УАФ опинився к списку вище за таких відомих футболістів, як володар "Золотого м’яча-2026" Гаррі Кейн, Златан Ібрагімович, або ж Карім Бензема.

Топ-10 рейтингу найкращих нападників у XXI столітті від GiveMeSport:

Луїс Суарес Кіліан Мбаппе Тьєррі Анрі Роберт Левандовський Андрій Шевченко Вейн Руні Карім Бензема Златан Ібрагімовіч Гаррі Кейн Рауль

Зазначимо, що аналітики не долучили до списку Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі, яких, вочевидь, вважають півзахисниками.

Що відбувається у житті Андрія Шевченка

У понеділок, 26 жовтня, президент УАФ взяв участь у церемонії вручення "Золотого м’яча". Після події у Лондоні колишній футболіст Динамо, Мілана, Челсі та збірної України звернувся до переможця у головній номінації Гаррі Кейна та найкращого молодого гравця Ламіна Ямаля.

Також відбувся у сім’ї Шевченка й приємний родинний момент, яким голова українського футболу поділився з публікою. День народження відсвяткував його старший син Джордан.