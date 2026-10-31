Шевченко кращий за Кейна та Бензема: президент УАФ – у списку найкращих форвардів століття
Легендарний український футболіст завершив кар’єру понад 12 років тому. Попри це, Андрій Шевченко продовжує потрапляти у списки найкращих гравців.
Очільник українського футболу отримав визнання від британських аналітиків. Андрій Шевченко потрапив до першої п’ятірки найкращих форвардів за версією порталу GiveMeSport.
Кого Шевченко обійшов у рейтингу
Президент УАФ опинився к списку вище за таких відомих футболістів, як володар "Золотого м’яча-2026" Гаррі Кейн, Златан Ібрагімович, або ж Карім Бензема.
Топ-10 рейтингу найкращих нападників у XXI столітті від GiveMeSport:
- Луїс Суарес
- Кіліан Мбаппе
- Тьєррі Анрі
- Роберт Левандовський
- Андрій Шевченко
- Вейн Руні
- Карім Бензема
- Златан Ібрагімовіч
- Гаррі Кейн
- Рауль
Зазначимо, що аналітики не долучили до списку Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі, яких, вочевидь, вважають півзахисниками.
Що відбувається у житті Андрія Шевченка
У понеділок, 26 жовтня, президент УАФ взяв участь у церемонії вручення "Золотого м’яча". Після події у Лондоні колишній футболіст Динамо, Мілана, Челсі та збірної України звернувся до переможця у головній номінації Гаррі Кейна та найкращого молодого гравця Ламіна Ямаля.
Також відбувся у сім’ї Шевченка й приємний родинний момент, яким голова українського футболу поділився з публікою. День народження відсвяткував його старший син Джордан.