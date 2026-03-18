Шевченко заявив, що Україна ризикує втратити ціле покоління

Президент УАФ заявив про загрозу втрати цілого покоління футболістів через війну. Він уже ініціював цифровий перепис ресурсів українського футболу.

Через повномасштабну війну Україна втратила значну кількість молодих гравців, які виїхали за кордон. У відповідь футбольне керівництво запускає масштабний проєкт із цифрового обліку спортсменів, тренерів та об’єктів, розповів Андрій Шевченко для ilmessaggero.

Що сказав президент УАФ?

Андрій Шевченко наголосив, що війна серйозно вдарила по дитячо-юнацькому футболу. За його словами, багато молодих гравців залишили країну, що створює ризик втрати цілого покоління спортсменів.

Функціонер підкреслив, що ситуація потребує системного підходу, адже без контролю та координації Україна може не повернути цих талантів у національну футбольну систему.

Головна проблема – це те, що діти разом із родинами залишають Україну. Минулої зими було особливо важко, багато людей поїхало: неможливо залишатися в будинку, коли немає води, світла, опалення, нічого не залишилося. Не знаю, скільки повернеться,

– зазначив Андрій Шевченко.

Цифровий перепис футболу: що це означає?

Шевченко повідомив, що ініціював створення цифрової бази даних, яка охопить гравців, тренерів та інфраструктуру.

Очікується, що вже влітку база буде готова. Вона дозволить краще розуміти стан футболу в країні, відслідковувати розвиток молоді та ефективніше планувати відновлення галузі після війни.

