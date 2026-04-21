Став майстром дербі і втер носа Блохіну: 5 маловідомих рекордів Андрія Шевченка

Найкращий бомбардир в історії збірної України, єдиний за часів незалежності володар "Золотого м'яча" – досягнення Андрія Шевченка відомі будь-якому футбольному вболівальнику. Проте є й ті підкорені форвардом вершини, які для багатьох залишаються неочевидними.

24 Канал підготував підбірку рекордів Андрія Шевченка, які можуть зацікавити і вразити навіть досвідчених шанувальників спорту номер один.

Рекорд №1. Найкращий бомбардир в понад столітній історії дербі

Як зазначає Вікіпедія, Дербі делла Мадоніна між Інтером і Міланом існує з 1910 року, за цей час команди зіграли 246 матчів. Дивовижно, але саме український нападник залишається у ньому найкращим голеадором.

За час виступів за "росонері" Шевченко встиг відзначитися у найбільш принципових протистояннях 14 разів. Це більше, ніж навіть легендарний Джузеппе Меацца, на честь якого Інтер називає арену Сан-Сіро.

Рекорд №2. Клуб Блохіна треба перейменувати на Клуб Шевченка



Клубом Блохіна в українській спортивній журналістиці назвали групу футболістів, які провели значну частину кар'єри в радянському або українському чемпіонаті і встигли загалом відзначитися 100 і більше голами у всіх турнірах, включно з протистояннями збірних.

Олег Блохін був першим, кому підкорилася ця позначка, тож клуб назвали на його честь. Але Андрій Шевченко перевершив великого динамівця: у нього 374 голи на найвищому рівні, що на 38 більше, ніж у першого українсього володаря "Золотого м'яча".

Рекорд №3. Єдиний, хто забивав на обох найбільших турнірах

Андрій Шевченко ніколи не відчував дефіциту трофеїв на клубному рівні, а от зі збірною нападник міг досягнути більшого – але "синьо-жовті" надто рідко були учасниками великих футбольних форумів.

Проте навіть за таких умов сьомий номер національної команди залишається єдиним гравцем в історії українського футболу, який забивав за збірну України і на чемпіонаті світу, і на Євро. На Мундіалі-2006 він відзначався у воротах Саудівської Аравії і Тунісу, а на домашньому чемпіонаті Європи 2012 року поклав пам'ятний дубль у ворота шведів.

Рекорд №4. Ще один клуб 100 – але вже в Лізі чемпіонів

Не секрет, що Андрій Шевченко з Міланом став першим українцем, який здобув перемогу у Лізі чемпіонів. Але на цьому теплі стосунки нападника з турніром імені "вухастого" трофея не завершуються.

Шевченко є єдиним нашим співвітчизником, який входить у "Клуб 100" – офіційно визнану УЄФА групу футболістів, які мають сотню чи більше матчів, зіграних у найбільш престижному єврокубку. Цікаво, що у нападника їх рівно 100.

При цьому Шевченко – 14-ий у списку найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів, ділячи цей рядок зі Златаном Ібрагімовичем – по 48 точних ударів. От тільки шведу знадобилося аж на 24 матчі більше.

Рекорд №5. Топ-"дублер" збірної України

Шевченко не лише забивав найбільше серед усіх інших гравців національної збірної за 34 роки її історії, але й робив це, що називається, "кучно".

Як зазначає УАФ, саме Шевченко відзначився найбільшою кількістю дублів у складі української команди – аж шістьма. Останній – той самий зі Швецією на Євро-2012.