Чи буде Україна бойкотувати Євро-2026 з футзалу через участь Білорусі: відповідь Шевченка

У п'ятницю, 25 квітня, відбувся 27-й Конгрес Української асоціації футболу. Під час нього були підняті важливі теми, які висунув очільник УАФ Андрій Шевченко.

Президент УАФ Андрій Шевченко розповів, чи буде українська збірна з футзалу бойкотувати чемпіонат Європи-2026 через участь національної команди Білорусі. Андрій Миколайович не дав чіткої відповіді, повідомляє 24 Канал.

До теми Фінанси, нові кадри та заяви Шевченка: підсумки Конгресу Української асоціації футболу

Чи буде бойкот Євро-2026 з футзалу

Очільник української футбольної асоціації заявив, що наразі тривають консультації із іншими командами-учасниками наступного футзального Євро щодо бойкоту турніру.

Шевченко поки що не підтвердив, чи готова УАФ зняти команду з елітних змагань.

Нагадаємо, що наступний чемпіонат Європи-2026 з футзалу відбуватиметься із 20 січня по 7 лютого одразу у двох країнах – Латвії (Ризі) та Литві (Каунасі).

Підопічні Олександра Косенка достроково пробились до фінальної частини Євро-2026, здобувши перемоги в усіх шести матчах групового етапу кваліфікації:

Кіпр – Україна 0:7

Румунія – Україна 0:2

Німеччина – Україна 3:5

Україна – Німеччина 9:0

Україна – Кіпр 11:1

Україна – Румунія 3:1

Жеребкування фінального етапу Євро-2026 відбудеться 24 жовтня у Каунасі.