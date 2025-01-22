Легенда українського футболу: відомий тренер отримав орден від УАФ

Відомий український тренер Микола Павлов отримав відзнаку від УАФ. Почесного президента Лівого Берега нагородили за його значний внесок у вітчизняний футбол.

21 січня, відбулось засідання Виконавчого комітету УАФ. Президент організації Андрій Шевченко вручив Миколі Павлову орден "Легенда українського футболу", повідомляє 24 канал із посиланням на Uafc.org.ua.

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Історія ордену "Легенда українського футболу"

Відзнаку від Української асоціації футболу було засновано у 2021 році. З цього часу нагороду отримали 23 представники вітчизняного футболу.

Серед них такі відомі постаті, як Віталій Кварцяний, Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Олег Блохін, Михайло Фоменко. Орден вручають за велику працю та прославлення українського футболу протягом багатьох років.

Що відомо про Павлова