Шевченко підтримав екстренера Шахтаря, якого виставив за двері Мілан
- Андрій Шевченко висловив підтримку Паулу Фонсеці після його звільнення з поста головного тренера Мілана.
- Фонсека був звільнений у грудні 2024 року після 24 матчів, з яких команда виграла 12 та програла 6.
- Шевченко охарактеризував Фонсеку як людину великої порядності та висловив жаль з приводу його відставки.
Президент УАФ Андрій Шевченко висловився про звільнення Паулу Фонсеки з Мілана. Він заступився за екстренера Шахтаря.
Наприкінці грудня 2024 року Мілан звільнив Паулу Фонсеку з поста головного тренера. Наставник працював у клубі з літа того ж року.
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Шевченко став на захист Фонсеки
Ексфутболіст відзначив португальського фахівця лише в хороший бік, і зазначив, що йому його шкода, пише 24 канал з посиланням на La Stampa.
Я знаю його, це людина великої порядності та цінностей. Мені здається, що він намагався зробити все можливе, щоб вирішити проблеми, які не він створив і які досі існують. Я сподіваюся, що цей поворот піде на користь. Консейсау в Суперкубку додав енергії, але Мілан не має стабільності,
– сказав Шевченко.
Довідка. Під керівництвом португальського фахівця "росонері" зіграли 24 матчі, здобувши 12 перемог та зазнавши 6 поразок.
Нагадаємо, що кілька днів назад Паулу Фонсека очолив французький Ліон. Він замінив на посаді П'єра Сажа.