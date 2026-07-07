Рішення МОК шокувало Україну: Бідний і Сибіга терміново звернулися до світу через допуск росіян

Міністр спорту Матвій Бідний та глава МЗС Андрій Сибіга відреагували на рішення МОК щодо Росії. Вони закликали не допустити повернення ворожої символіки на міжнародні змагання.

Після рішення Міжнародного олімпійського комітету скасувати рекомендації щодо обмеження участі російських спортсменів, очільники українських міністерств оприлюднили спільну заяву. У ній наголошується, що такий крок становить серйозний виклик для світової спортивної спільноти, передає 24 Канал.

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Про що йдеться в заяві?

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявили, що рішення Міжнародного олімпійського комітету про скасування рекомендацій щодо обмеження участі російських спортсменів є тривожним сигналом для всієї міжнародної спільноти.

У спільній заяві вони закликали уряди держав, які прийматимуть міжнародні спортивні змагання, не допустити демонстрації державної символіки Росії на своїй території.

За словами посадовців, під російським прапором триває неспровокована війна проти України, щодня гинуть мирні люди та руйнуються українські міста. Саме тому символи держави-агресора не можуть бути елементом спортивного свята.

Україна звернулася до МОК та міжнародних федерацій

У заяві також наголошується, що олімпійський рух ґрунтується на цінностях миру, поваги до людської гідності та відповідальності. Тому Україна сподівається, що питання використання державної символіки Росії під час Олімпійських ігор буде розглядатися окремо.

Окрім цього, Бідний та Сибіга закликали міжнародні спортивні федерації зберегти чинні обмеження щодо представників держави-агресора.

Україна й надалі працюватиме разом із міжнародними партнерами, щоб захищати ці принципи та не допустити використання світового спорту для легітимізації агресії,

– йдеться у спільній заяві.

Нагадаємо, міжнародний олімпійський комітет тимчасово скасував призупинення членства ОКР. Також МОК рекомендував федераціям прибрати всі обмеження для російських спортсменів.