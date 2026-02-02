"Моральний дегенерат": український міністр знищив президента ФІФА за слова про росіян
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував президента ФІФА Джанні Інфантіно за бажання повернути російські клуби та збірні у великий футбол, назвавши його "моральним дегенератом".
- Українська асоціація футболу висловила незгоду з заявою Інфантіно, наголошуючи, що реінтеграція російських збірних загрожує безпеці та цілісності змагань.
Президент ФІФА Джанні Інфантіно прямо висловив бажання повернути російські клуби та збірні у великий футбол. Заява чиновника викликала гостру реакцію в Україні.
Відповідь на слова Інфантіно надав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Урядовець нагадав, що російське вторгнення мало тяжкі наслідки для українського спорту на своїй сторінці в мережі X.
Дивіться також "Відсторонення було марним": ФІФА хоче повернути збірну Росії до футбольних турнірів
Що сказав Сибіга про Інфантіно?
Очільник МЗС написав, що 679 українських дітей більше ніколи не матимуть змоги грати в футбол, тому що Росія їх вбила.
І вона продовжує вбивати, поки моральні дегенерати пропонують зняти санкції, попри відмову Росії завершити цю війну. Майбутні покоління згадуватимуть це як ганебну подобу Олімпійських ігор 1936 року,
– наголосив Андрій Сибіга.
Як відреагували в УАФ на заяву Інфантіно?
Українська асоціація футболу на своєму сайті також відреагувала на слова президента ФІФА. УАФ висловила незгоду з твердженням, що відсторонення росіян не працює.
Потенційна реінтеграція будь-яких збірних Росії ставить під загрозу безпеку та цілісність проведення змагань. Військові дії тривають, атаки руйнують цивільну інфраструктуру та життя мирного населення,
– нагадали в асоціації.
Що сказав Інфантіно про Росію?
- Президент ФІФА заявив, що заборона російським клубам та збірним брати участь у змаганнях нібито була марною і не дала жодного ефекту.
- Інфантіно хоче, щоб російські хлопці і дівчата "грали у футбол в різних куточках Європи".
- Президент пропонує внести у статут ФІФА норму про те, що жодна країна не може бути відсторонена через дії політичних осіб.