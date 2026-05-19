"Так можна і кума взяти": ексгравець збірної розкритикував призначення Мальдери

Збірна України з футболу отримала нового головного тренера. Ним став італієць Андера Мальдер – перший іноземець на цій посаді.

Після цього колишні гравці команди почали ділитися своїми думками щодо його призначення. Серед них ексфорвард національної збірної Андрій Воробей, який у коментарі для sport.ua висловив свою позицію стосовно нового тренера.

Як Воробей відреагував на призначення Мальдери?

Він закликав не поспішати з висновками щодо призначення нового головного тренера, зазначивши, що перші поєдинки команди не дадуть об'єктивної картини.

Ми не маємо права впливати на цей вибір. Раз це сталося, залишаємося чекати перших матчів, хоча вони навряд чи стануть показовими для оцінки роботи нового тренера. Пізніше будемо аналізувати, чи правильним було це призначення,

– зазначив Воробей.

Він додав, що при виборі наставника важливо враховувати його досвід та знайомство з українським чемпіонатом, чого Мальдері ще тільки належить досягти.

Зараз йому, впевнений, підказують із вибором складу. Не думаю, що він пильно стежив за УПЛ,

– зауважив ексфорвард.

Воробей висловив думку, що на посаді могли б розглядатися й інші кандидати, наприклад, Мирон Маркевич.

Багато хто скаже, що в нього вже не той вік, але це не перешкода. Ця людина знає український футбол зсередини,

– пояснив він.

Колишній футболіст також висловив занепокоєння щодо того, що Мальдера раніше ніколи не був головним тренером, а лише помічником.

Просто брати його тому, що він друг Андрія Шевченка? Так можна й кума, й свата взяти на роботу. Поки що це не налаштовує на оптимістичний лад,

– резюмував Воробей.

Що відомо про Андреа Мальдеру?

Контракт із фахівцем укладено на два роки з опцією продовження.

У період з 2016 по 2021 рік він працював у тренерському штабі Андрія Шевченка у збірній України і вважався головним "тактичним мозком" команди, яка демонструвала яскравий європейський стиль гри та дійшла до історичного чвертьфіналу Євро-2020.

Після роботи у збірній Мальдера став асистентом колишнього тренера Шахтаря Роберто Де Дзербі, разом з яким досяг успіху в Брайтоні та Марселі.

У 2019 році, після кваліфікації України на Євро-2020, він дотримав слова та зробив татуювання з українським прапором і тризубом.

Для роботи зі збірною тренер вирішив переїхати до України. Дебют на тренерському містку відбудеться наприкінці травня 2026 року у товариських матчах проти Польщі та Данії.

Однак, не всі сприйняли це рішення одностайно. Експерт Йожеф Сабо зауважив у коментарі для 24 Каналу, що тренером мав би стати українець: "Друзі – це одне, але ти президент УАФ, і маєш розуміти такі моменти".