"Перш ніж засуджувати, подивіться на себе": Воронін розповів про втечу з Росії і зраду Ордеця

Ексфутболіст збірної України Андрій Воронін нечасто нагадує про себе і майже не веде інстаграм. Нападник в інтерв'ю розповів, як він поїхав з Росії після початку повномасштабного вторгнення, і оцінив вчинок Івана Ордеця, який не розірвав контракт з Динамо Москва.

Воронін зізнався "Українському футболу", що війна дуже сильно змінила його погляди. Але він вважає висловлення позиції особистою справою кожного.

Як Воронін у 2022 році втікав з Росії?

Перед російським вторгненням Андрій Воронін працював у тренерському штабі Динамо Москва, за який виступав під час кар'єри гравця.

За словами ексфутболіста, рішення розірвати контракт він ухвалив одразу рано-вранці 24 лютого.

Ви не повірите, але команда поставилася з розумінням і підтримкою. Можливо, колись я зможу показати відеопослання, яке мені підготувала та передала команда. Вдячний усім хлопцям за спільну роботу, розуміння та підтримку в ситуації, що склалася,

– відзначився суперечливою заявою про москвичів Воронін.

Зараз колишній нападник вже практично ні з ким не спілкується з колишнього клубу.

Що Воронін думає про Івана Ордеця?

Чимало критики зазнав інший українець, який на момент нападу росіян перебував у Москві і, на відміну від Вороніна, не поспішав залишати країну-агресора – Іван Ордець. Ексфутболіст не вважає, що співвітчизник зробив щось погане, і нагадує, що той практично одразу пішов в оренду у Бохум і не зіграв за Динамо жодного матчу після вторгнення.

Коли дивлюся на це шоу, коли люди у 2014-му першими тікали до Росії, маючи контракти в Україні, у перші дні війни боялися відкрити рота, бо не знали, що буде. Але потім бігали з прапорами перед камерами, виголошували промови з трибун і вдавали із себе патріотів. Перш ніж засуджувати Ордеця, подивіться на себе і навколо,

– заявив Воронін.

Яка позиція Вороніна щодо війни в Україні?

Андрій Воронін наголошує, що має проукраїнську позицію, хоча й не вважає обов'язковим проявляти патріотизм.

Я виїхав з Росії першим, розірвав контракт, хороший контракт. Публічно засудив війну і сказав, що не зможу жити у країні, яка бомбить українські міста і вбиває людей. У Німеччині я одразу висловив свою позицію в усіх провідних виданнях. Я допомагав і допомагаю біженцям не для ТікТоку, а за покликом серця. Мене так виховали. Але при цьому я погано розмовляю українською і не бігаю з прапором біля камер, не лізу в політику та за посадами,

– підкреслив Воронін.

