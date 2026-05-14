Ексгравець національної команди Андрій Воронін у інтерв'ю для видання "Український футбол" прокоментував призначення Мальдери. Він також поділився деталями про процес формування тренерського штабу за часів, коли головним тренером був Андрій Шевченко.

Як Воронін оцінює Мальдеру?

Воронін зазначив, що його враження про Мальдеру неоднозначні, але під час короткої розмови з ним, італієць показав себе культурним, вихованим і грамотним фахівцем.

Водночас він підкреслив, що робота у національній команді значно відрізняється від клубної, де Мальдера має великий досвід як асистент.

Головне – інший рівень ухвалення рішень і створення нової команди. Комунікація теж виклик: через перекладача мотивувати гравців складніше,

– додав він.

Він не виключив, що з його талантом і досвідом роботи на високому рівні Мальдера може бути готовий до ролі головного тренера, але питання все одно залишаються.

Які думки у експертів стосовно призначення Мальдери?

Колишні футболісти збірної України Сергій Кривцов та Євген Левченко в інтерв'ю для 24 Каналу поділилися своїми думками щодо призначення Мальдери головним тренером національної команди.

Кривцов зазначив, що італієць має великий досвід роботи в Мілані та Італії, зокрема співпрацював з Шевченком і Роберто Де Дзербі. Він вважає, що у Мальдери вже є база знань, і залишилося лише проявити власну самостійність. Кривцов майже впевнений у його успіху.

Левченко вважає призначення Мальдери позитивним кроком, зазначаючи, що він вже працював в Україні, добре розуміє місцеві реалії та знає, що можна вимагати від гравців. За його словами, у нього налагоджена комунікація та прямий контакт з Шевченком, хоча питання того, чи впорається він саме з роллю головного тренера, залишається відкритим.

Чи міг Воронін бути у тренерському штабі Шевченка?

Воронін підтвердив слова колишнього наставника Динамо Олександра Шовковського про те, що його кандидатуру розглядали на посаду асистента. За словами ексгравця, ініціатива йшла безпосередньо від головного тренера.

Так, мені дійсно зателефонував Андрій Шевченко і запропонував приєднатися до тренерського штабу,

– заявив Воронін.

Однак подальші переговори не відбулися через раптову втрату зв'язку з боку представників Української асоціації футболу.

Зі мною мали зв'язатися з приводу подальших кроків. Але цього не сталося. Ніхто так і не подзвонив. Можливо, не вистачило сміливості, самі розуміли, який це матиме вигляд зі сторони. У будь-якому разі це був хороший урок. Висновки для себе я зробив,

– підсумував він.

Нагадаємо! Помічником Андрія Шевченка у збірній став Олександр Шовковський, який працював у команді з 2018 по 2021 рік.

Чому УАФ могли прийняти таке рішення стосовно Вороніна?

Після початку війни Росії проти України колишній виконуючий обов'язки головного тренера збірної Олександр Петраков на пресконференції у серпні 2021 року заявив, що не буде викликати до збірної гравців, які виступають у чемпіонаті Росії. Цю позицію підтримали й наступні наставники збірної.

Кар'єра українського нападника Вороніна в Росії була пов’язана виключно з московським Динамо, за яке він виступав у 2010 – 2014 роках, а пізніше працював там асистентом тренера з 2020 по 2022 рік.

Його діяльність у Росії завершилася одразу після початку повномасштабного вторгнення: 24 лютого 2022 року Воронін залишив Москву й вилетів до Німеччини, а 1 березня клуб офіційно розірвав контракт за взаємною згодою. Пізніше Воронін у європейських медіа відкрито засудив російську агресію, підкресливши, що не міг залишатися та працювати в країні, яка бомбить його рідну землю та вбиває українців.