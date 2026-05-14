Экс-игрок национальной команды Андрей Воронин в интервью для издания "Украинский футбол" прокомментировал назначение Мальдеры. Он также поделился деталями о процессе формирования тренерского штаба во времена, когда главным тренером был Андрей Шевченко.

Как Воронин оценивает Мальдеру?

Воронин отметил, что его впечатления о Мальдеру неоднозначные, но во время короткого разговора с ним, итальянец показал себя культурным, воспитанным и грамотным специалистом.

В то же время он подчеркнул, что работа в национальной команде значительно отличается от клубной, где Мальдера имеет большой опыт как ассистент.

Главное – другой уровень принятия решений и создания новой команды. Коммуникация тоже вызов: через переводчика мотивировать игроков сложнее,

– добавил он.

Он не исключил, что с его талантом и опытом работы на высоком уровне Мальдера может быть готов к роли главного тренера, но вопросы все равно остаются.

Какие мнения у экспертов касаемо назначения Мальдеры?

Бывшие футболисты сборной Украины Сергей Кривцов и Евгений Левченко в интервью для 24 Канала поделились своими мыслями относительно назначения Мальдеры главным тренером национальной команды.

Кривцов отметил, что итальянец имеет большой опыт работы в Милане и Италии, в частности сотрудничал с Шевченко и Роберто Де Дзерби. Он считает, что у Мальдеры уже есть база знаний, и осталось лишь проявить собственную самостоятельность. Кривцов почти уверен в его успехе.

Левченко считает назначение Мальдеры положительным шагом, отмечая, что он уже работал в Украине, хорошо понимает местные реалии и знает, что можно требовать от игроков. По его словам, у него налажена коммуникация и прямой контакт с Шевченко, хотя вопрос того, справится ли он именно с ролью главного тренера, остается открытым.

Мог ли Воронин быть в тренерском штабе Шевченко?

Воронин подтвердил слова бывшего наставника Динамо Александра Шовковского о том, что его кандидатуру рассматривали на должность ассистента. По словам экс-игрока, инициатива шла непосредственно от главного тренера.

Да, мне действительно позвонил Андрей Шевченко и предложил присоединиться к тренерскому штабу,

– заявил Воронин.

Однако дальнейшие переговоры не состоялись из-за внезапной потери связи со стороны представителей Украинской ассоциации футбола.

Со мной должны были связаться по поводу дальнейших шагов. Но этого не произошло. Никто так и не позвонил. Возможно, не хватило смелости, сами понимали, как это будет выглядеть со стороны. В любом случае это был хороший урок. Выводы для себя я сделал,

– подытожил он.

Напомним! Помощником Андрея Шевченко в сборной стал Александр Шовковский, который работал в команде с 2018 по 2021 год.

Почему УАФ могли принять такое решение в отношении Воронина?

После начала войны России против Украины бывший исполняющий обязанности главного тренера сборной Александр Петраков на пресс-конференции в августе 2021 года заявил, что не будет вызывать в сборную игроков, выступающих в чемпионате России. Эту позицию поддержали и следующие наставники сборной.

Карьера украинского нападающего Воронина в России была связана исключительно с московским Динамо, за которое он выступал в 2010 – 2014 годах, а позже работал там ассистентом тренера с 2020 по 2022 год.

Его деятельность в России завершилась сразу после начала полномасштабного вторжения: 24 февраля 2022 года Воронин покинул Москву и вылетел в Германию, а 1 марта клуб официально разорвал контракт по взаимному согласию. Позже Воронин в европейских медиа открыто осудил российскую агрессию, подчеркнув, что не мог оставаться и работать в стране, которая бомбит его родную землю и убивает украинцев.