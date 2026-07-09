Слухає російську музику та відпочиває на пляжах: Воронін показав своє життя за кордоном
Колишній футболіст збірної України Андрій Воронін публікує у мережі відео життя закордоном. Екснападник низки європейських клубів весело проводить час на самоті та у родинному колі.
Такий висновок можна зробити з акаунту у TikTok, в якому Андрій Воронін нещодавно почав публікувати чимало матеріалів. Про життя відомого спортсмена розповідає 24 Канал.
Що Андрій Воронін публікує у мережі
Таку тенденцію футбольний ветеран прокоментував доволі лаконічно.
Я в тренді,
– написав Воронін.
Окрім Німеччини, яка колись стала для українського футболіста другою домівкою, Воронін буває ще щонайменше в Іспанії. Принаймні, цією мовою колишній збірник спілкується у ресторані під час відпочинку з видом на море.
Воронін також чимало часу проводить із сином та несамовито радіє успіхам аргентинської національної команди на чемпіонаті світу з футболу.
Під час повномасштабної війни, яку ворожа армія веде проти його країни та рідної Одеси, не забув колишній нападник і про російський період власної кар’єри.
На одному з роликів Воронін підспівує треку російського виконавця. Щоправда, робить це на фоні Кельнського собору.
Зазначимо, що у ТікТок ексфутболіста немає жодних згадок про війну в Україні. Однак, можливо ця платформа відіграє для нього роль розваги.
Публікації про війну в Україні неодноразово можна було побачити в інстаграм футболіста.
Що робить Андрій Воронін в Європі?
Наразі футболіст, який 74 рази одягав футболку національної збірної України, проживає у Німеччині. Саме тут наприкінці 90-х він розпочинав спортивну кар’єру на дорослому рівні.
На момент 24 лютого 2022 року Андрій Воронін проживав у Москві, де завершував футбольний шлях у місцевому Динамо. Однак, після початку повномасштабної війни Росії проти України.