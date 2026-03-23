"Були різні моменти": Воронін висловився про Блохіна
Чвертьфінал чемпіонату світу-2006 став найгучнішим успіхом української збірної в історії. Велику роль у цьому результаті відіграв тодішній наставник команди Олег Блохін, відомий своїм характером.
Колишній форвард збірної України Андрій Воронін згадав про роботу з Олегом Блохіним. За його словами, між гравцями та тренером траплялися суперечки, але повага завжди залишалася, пише "Український футбол".
Дивіться також Працював у Росії і закинув інстаграм: де зараз легенда збірної України Андрій Воронін
Що сказав Воронін про Блохіна?
Андрій Воронін визнав, що у збірній України не обходилося без конфліктних моментів, однак це було частиною робочого процесу.
Блохін – це видатна особистість. У процесі нашої роботи були різні моменти. Могли посваритися, посперечатися, але потім усе ставало на свої місця,
– розповів Воронін.
Попри суперечки – лише повага до тренера
За словами Вороніна, навіть після емоційних дискусій стосунки з наставником залишалися професійними та людяними. Ексфутболіст наголосив, що завжди високо цінував особисті якості Блохіна.
Надзвичайно достойна людина! Дуже люблю його та поважаю,
– додав колишній форвард.
Під керівництвом Олега Блохіна збірна України вперше і поки що востаннє вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу, що стало головним досягненням покоління Вороніна на міжнародній арені.
Що відомо про Андрія Вороніна?
Народився 21 липня 1979 року в Одесі. Футбольну кар'єру побудував за кордоном – виступав за низку німецьких клубів, а також в Англії за Ліверпуль.
У 2000-х роках був одним з лідерів національної збірної України. За головну команду країни Воронін зіграв 74 матчі, в яких забив 8 голів.
Перед початком повномасштабного вторгнення працював у тренерському штабі московського Динамо, однак згодом засудив російське вторгнення в Україну та виїхав з території РФ.