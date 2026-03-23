"Були різні моменти": Воронін висловився про Блохіна

Чвертьфінал чемпіонату світу-2006 став найгучнішим успіхом української збірної в історії. Велику роль у цьому результаті відіграв тодішній наставник команди Олег Блохін, відомий своїм характером.

Колишній форвард збірної України Андрій Воронін згадав про роботу з Олегом Блохіним. За його словами, між гравцями та тренером траплялися суперечки, але повага завжди залишалася, пише "Український футбол".

Що сказав Воронін про Блохіна?

Андрій Воронін визнав, що у збірній України не обходилося без конфліктних моментів, однак це було частиною робочого процесу.

Блохін – це видатна особистість. У процесі нашої роботи були різні моменти. Могли посваритися, посперечатися, але потім усе ставало на свої місця,

– розповів Воронін.

Попри суперечки – лише повага до тренера

За словами Вороніна, навіть після емоційних дискусій стосунки з наставником залишалися професійними та людяними. Ексфутболіст наголосив, що завжди високо цінував особисті якості Блохіна.

Надзвичайно достойна людина! Дуже люблю його та поважаю,

– додав колишній форвард.

Під керівництвом Олега Блохіна збірна України вперше і поки що востаннє вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу, що стало головним досягненням покоління Вороніна на міжнародній арені.

