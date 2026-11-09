Ярмоленко завершив кар'єру у збірній України, – джерело

Лідер Динамо Андрій Ярмоленко не отримав виклику до збірної України на матчі у листопаді. Тренер Андреа Мальдера пояснив це потребою "передати естафету".

За інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса, відсутність Ярмоленка у заявці головної команди не стане разовою акцією. Гравець ухвалив важливе рішення про своє майбутнє.

Що вирішив Ярмоленко про збірну України

Судячи з усього, вінгер більше не має наміру виходити на поле у футболці з тризубом. Ярмоленко більше не гратиме за національну команду, в якій є рекордсменом за кількістю матчів після скасування усіх досягнень зрадника Анатолія Тимощука.

Останнім матчем динамівця, таким чином, стає розгромна поразка 0:3 від Північної Ірландії, якої українці зазнали 2 жовтня у третьому турі групового етапу Ліги націй.

У збірній Ярмоленко провів 127 матчів за 17 років – він дебютував 5 вересня 2009 року проти Андорри, одразу відзначившись голом.

Ярмоленку належить рекорд за найшвидшим голом збірної України в історії: 15-та секунда у товариській грі з Уругваєм у 2011 році.

У списку бомбардирів головної команди динамівець поступився лише Андрію Шевченку: 47 голів проти 48. Але при цьому є найкращим в історії гравцем збірної за системою гол+пас.