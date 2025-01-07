Досвідчений лідер Динамо повернувся до тренувань

Київське Динамо розпочало підготовку до другої частини сезону-2024/2025. Команда під керівництвом Олександра Шовковського проводить зимові тренувальні збори у Туреччині.

Вже 10 січня динамівці проведуть свій перший товариський матч проти німецького Магдебурга. Напередодні спарингу з розташування киян прилетіли позитивні новини.

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Залікував травми

У тренувальний процес "біло-синіх" повернувся досвідчений ветеран команди Андрій Ярмоленко. 35-річний правий вінгер вперше повернувся на футбольне поле із 10 листопада 2024 року. Саме тоді востаннє Ярмоленко грав за Динамо у матчі УПЛ проти житомирського Полісся, пише 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Динамо.

До цього Андрія турбувала травма підколінного сухожилля. Тому у поточному сезоні-2024/2025 Ярмоленко взяв участь лише у 16-ти матчах Динамо, у яких забив 5 голів.

Наразі у киян заплановані чотири спаринги на зборах у Туреччині. Окрім матчу проти Магдебурга на Динамо чекають зустрічі проти румунського ФКСБ (12 січня), польського Відзева (13 січня) та болгарського ЦСКА 1948, який відбудеться 16 січня.

До слова. Разом із командою на зборах у Туреччині проходить перегляд захисник Руха Богдан Слюбик. Якщо футболіст зарекомендує себе перед тренерським штабом киян, то укладе контракт зі столичним грандом.

Вже 21 січня Динамо зіграє матч 7-го туру Ліги Європи проти турецького Галатасарая, який не буде мати жодного турнірного значення для динамівців. Команда Олександра Шовковського достроково вилетіла із єврокубків. Також 30 січня "біло-сині" зустрінуться в останньому турі ЛЄ-2024/2025 з РФШ.