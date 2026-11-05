Ярмоленка суворо покарали за вилучення у матчі УПЛ: скільки ігор пропустить лідер Динамо

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КДК УАФ відсторонив гравця на три матчі чемпіонату України, ще один поєдинок він пропустить умовно, повідомляє телеграм-канал "Український футбол Онлайн". 37-річний лідер Динамо не зможе допомогти киянам у найближчих турах УПЛ, що може стати відчутною втратою для команди.

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Чому КДК УАФ покарав Ярмоленка

Під час розгляду інциденту дисциплінарний орган взяв до уваги пояснення Андрія Ярмоленка.

Вінгер Динамо визнав свою провину за поведінку на футбольному полі та перепросив за інцидент. Це дозволило пом'якшити санкції.

За жорстоку поведінку регламент передбачав чотири матчі дискваліфікації без умовного терміну. Однак у підсумку Ярмоленко отримав три матчі реального відсторонення та ще один умовний.

Які матчі Динамо пропустить Ярмоленко

Досвідчений футболіст не зіграє у трьох найближчих поєдинках київського клубу в чемпіонаті України:

8 листопада: Шахтар – Динамо;

21 листопада: Динамо – Оболонь;

28 листопада: Динамо – Чорноморець.

Нагадаємо, вилучення Ярмоленка відбулося у матчі 11-го туру УПЛ проти Кривбаса, який завершився перемогою киян з рахунком 2:0.

Попри скандальний епізод, той поєдинок став історичним для вінгера. Ярмоленко забив свій 125-й гол у чемпіонаті України та одноосібно очолив рейтинг найкращих бомбардирів в історії турніру, випередивши колишнього форварда Динамо Максима Шацьких.