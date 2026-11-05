Ярмоленко получил суровое наказание за удаление в матче УПЛ: сколько игр пропустит лидер Динамо

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КДК УАФ отстранил игрока на три матча чемпионата Украины, еще один матч он пропустит условно, сообщает телеграм-канал "Украинский футбол Онлайн". 37-летний лидер Динамо не сможет помочь киевлянам в ближайших турах УПЛ, что может стать ощутимой потерей для команды.

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Почему КДК УАФ наказал Ярмоленко

При рассмотрении инцидента дисциплинарный орган принял во внимание объяснения Андрея Ярмоленко.

Вингер Динамо признал свою вину за поведение на футбольном поле и извинился за инцидент. Это позволило смягчить санкции.

За жестокое поведение регламент предусматривал четыре матча дисквалификации без условного срока. Однако в итоге Ярмоленко получил три матча реальной дисквалификации и еще один условный.

Какие матчи Динамо пропустит Ярмоленко

Опытный футболист не сыграет в трех ближайших матчах киевского клуба в чемпионате Украины:

8 ноября: Шахтер – Динамо;

21 ноября: Динамо – Оболонь;

28 ноября: Динамо – Черноморец.

Напомним, удаление Ярмоленко произошло в матче 11-го тура УПЛ против Кривбасса, который завершился победой киевлян со счетом 2:0.

Несмотря на скандальный эпизод, тот матч стал историческим для вингера. Ярмоленко забил свой 125-й гол в чемпионате Украины и единолично возглавил рейтинг лучших бомбардиров в истории турнира, опередив бывшего нападающего Динамо Максима Шацких.