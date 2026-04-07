Зірка Динамо розповів про помилку, яку зробив у житті через Артема Мілевського
- Андрій Ярмоленко вважає великою помилкою купівлю Maserati Quattroporte Sport Gts через бажання наслідувати Артема Мілевського.
- Цей сезон може стати останнім для Ярмоленка як футболіста, і його пов'язують з можливим переходом на посаду спортивного директора Динамо.
Андрій Ярмоленко провів яскраву кар'єру, закріпивши за собою статус топ-футболіста як на рівні збірної, так і у рідному Динамо. Вінгера попросили пригадати епізод, який він вважає своєю великою помилкою – і виявилося, що він стався поза футбольним полем.
Ярмоленко свого часу не встояв перед спокусою стати власником символу розкішного життя, який належав його експартнеру по команді Артему Мілевському, розповів сам гравець у ютуб-проєкті Дениса Бойка.
Яку помилку зробив Ярмоленко через Мілевського?
Будучи ще молодим гравцем, Андрій Ярмоленко загорівся бажанням стати схожим на відомого динамівського нападника, поціновувача дорогих речей та закладів Артема Мілевського.
Зробив помилку – купив Maserati. От і все життя на ній їжджу: я її ніколи не продам і нову не куплю. Буду їздити, поки колеса не повідпадають. У свій час стільки грошей витратив просто тому, що хотілося, бо така була тільки в Мілевського,
– нарікає Ярмоленко.
Йдеться про модель автівки Maserati Quattroporte Sport Gts білого кольору. Ярмоленко придбав її приблизно у 2011 році.
Maserati тієї ж моделі, що у Андрія Ярмоленка і Артема Мілевського / фото Сar and Bids
Коли Андрій Ярмоленко планує завершити кар'єру гравця?
- В інтерв'ю польському ютуб-проєкту Meczyki вінгер зізнавався, що цей сезон з високою ймовірністю стане для нього останнім у ролі футболіста.
- Чутки пов'язують Ярмоленка із системою Динамо – подейкують, що він може стати новим спортивним директором клубу.
- Андрій все ще зберігає шанси стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України: у нього 118 голів, в той час як рекорд Максима Шацьких становить 124 результативні удари.