Шацьких не бачить Ярмоленка у Лізі Європи: легендарний нападник оцінив форму капітана Динамо

Максим Шацьких поділився думками щодо виступу Андрія Ярмоленка у першому єврокубковому матчі Динамо нового сезону. Він вважає, що проти Університаті ми правого вінгера не побачимо.

Колишній нападник київського Динамо, інших українських клубів та збірної Узбекистану Максим Шацьких вважає, що Ігор Костюк не використає досвідченого Ярмоленка у першому матчі проти румунської Університаті. Про це ексфутболіст сказав порталу sport-express.ua.

Чому Шацьких не сподівається на Ярмоленка?

Колишній форвард Динамо зауважив, що вважає наразі фізичну форму правого вінгера київського клубу недостатнім для виступу у кваліфікації Ліги Європи.

Не думаю, що ми побачимо на полі Ярмоленка в першій грі проти Університатя Клуж. Мабуть, коли Андрій набере потрібні кондиції, тоді тренерський штаб і зможе на нього розраховувати по-справжньому,

– сказав Шацьких.

Зазначимо, що матч Динамо проти Університаті Клуж-Напока розпочнеться 9 липня о 20:00 за київським часом. Поєдинок відбудеться на стадіоні у польському місті Люблін.

Андрій Ярмоленко: що ще відомо?

Лідер "біло-синіх" потрапив до заявки київського клубу на кваліфікацію Ліги Європи, але думка Максима Шацьких перегукується з кількістю часу Ярмоленка на полі під час тренувальних зборів у Австрії.

Немає інформації про проблеми Ярмоленка зі здоров’ям. Щоправда, 36-річний півзахисник пізніше за інших приєднався до тренувального табору.