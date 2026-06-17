Ярмоленко побив рекорд УПЛ, який тримався понад 20 років

Капітан київського Динамо Андрій Ярмоленко демонструє неймовірну ефективність в одному з аспектів гри нападника. У минулому сезоні це допомогло йому побити рекорд.

Мова про реалізацію ударів з пенальті. За повідомленням 24 Каналу, Ярмоленко не хибив з позначки довше за усіх інших.

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Який рекорд побив Ярмоленко?

Тепер на рахунку 36-річного вінгера 21 реалізований поспіль пенальті у рамках елітного дивізіону чемпіонату України.

У сезоні 2025/26 Андрій тричі вдало пробив з позначки. Такі вдалі дії дозволили за тривалістю серії обійти капітану Динамо грузина Васіла Гігіадзе, який у 2006-му зупинився на 19 реалізованих пенальті поспіль. Результат Ярмоленка найкращий в історії чемпіонатів України.

Зазначимо, що серія Андрія ділиться практично навпіл. У 2014-2017 рр. Ярмоленко реалізував 11 пенальті. Влітку 2017-го він став футболістом дортмундської Боруссії, а згодом лондонського Вест Гема та Аль-Айна (ОАЕ).

Після повернення в Україну у 2023-му футболіст Динамо ще 10 разів засмутив воротарів інших команд таким чином.

Кар’єра Андрія Ярмоленка: що відбувається?

Після завершення сезону стало відомо, що вінгер Динамо офіційно продовжив співпрацю з рідним клубом. Нова угода між 36-річним футболістом та столичною командою розрахована ще на один сезон.

Наприкінці травня він повернувся до національної збірної після півторарічної відсутності. Футболіст Динамо прокоментував цю подію доволі красномовно.