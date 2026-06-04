Після повернення до національної команди та забитого голу вінгер поділився своїми емоціями. Це сталося під час тренування у Львові, повідомляє 24 Канал.

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Як Ярмоленко прокоментував гру проти збірної Польщі?

Футболіст зазначив, що взяття воріт стало результатом чудової командної роботи. За словами Ярмоленка, після передачі Віктора Циганкова він опинився у зручній позиції, де промахнутися було практично неможливо.

Напевно, важко було не влучити з тієї позиції, тому що Циганков віддав хороший пас – і треба було забивати, 2 метри було до воріт. Думаю, якби я звідти не забив, то, напевно, мене вболівальники не зрозуміли б,

– зізнався гравець.

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Цей гол став для Ярмоленка 47-м у футболці національної збірної. Наразі він посідає друге місце у списку найкращих бомбардирів в історії збірної України, поступаючись лише Андрію Шевченку, який має в активі 48 забитих м'ячів.

Під час відповіді Ярмоленко з посмішкою звернувся до Шевченка, який перебував на трибунах: "Напевно, є куди рости, правда, Андрій Миколайович?".

Водночас вінгер підкреслив, що особисті рекорди для нього не є головним пріоритетом. За його словами, на першому місці завжди стоїть користь для команди, виконання настанов головного тренера та задоволення вболівальників від гри.

Що відомо про повернення Ярмоленка у збірну?

Він яскраво повернувся до національної збірної України, отримавши виклик від нового головного тренера команди Андреа Мальдери вперше за останні два роки. 36-річний вінгер Динамо не залучався до матчів збірної з березня 2025 року, коли її ще очолював Сергій Ребров. Крім того, Ярмоленко став найстаршим автором голу в історії головної команди країни. Сам футболіст зізнався, що на полі просто отримував задоволення, "кайфував".