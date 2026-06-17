Речь идет о реализации пенальти. По информации 24 Канала, Ярмоленко дольше всех остальных не промахивался с этой отметки.

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Какой рекорд побил Ярмоленко?

Теперь на счету 36-летнего вингера 21 реализованный подряд пенальти в рамках элитного дивизиона чемпионата Украины.

В сезоне 2025/26 Андрей трижды успешно пробил с отметки. Такие удачные действия позволили по продолжительности серии обойти капитану Динамо грузина Васила Гигиадзе, который в 2006 году остановился на 19 реализованных пенальти подряд. Результат Ярмоленко — лучший в истории чемпионатов Украины.

Отметим, что серия Андрея делится практически пополам. В 2014–2017 гг. Ярмоленко реализовал 11 пенальти. Летом 2017 года он стал игроком дортмундской Боруссии, а впоследствии — лондонского Вест Хэма и Аль-Айна (ОАЭ).

После возвращения в Украину в 2023 году футболист Динамо еще 10 раз огорчил вратарей других команд таким образом.

Карьера Андрея Ярмоленко: что происходит?

По окончании сезона стало известно, что вингер Динамо официально продлил контракт с родным клубом. Новый договор между 36-летним футболистом и столичной командой рассчитан ещё на один сезон.

В конце мая он вернулся в национальную сборную после полуторалетнего отсутствия. Футболист Динамо довольно красноречиво прокомментировал это событие.